Что можно, а что нельзя: как сегодня работает цифровая медицина

Телемедицина в России переживает бурный рост: по данным BusinessStat, с 2020 по 2024 годы объем телемедицинских услуг вырос в три раза. Однако вместе с расширением возможностей ужесточаются и правила игры. С 1 сентября 2025 года вступил в силу новый порядок проведения телеконсультаций (Приказ Минздрава №193н), который четко разграничил: что врачу можно делать онлайн, а за что он обязан пригласить пациента на очный прием. Разберемся, как работает цифровая медицина сегодня.

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Главное, что нужно знать: телемедицина не предназначена для постановки первичного диагноза. Врач не может назначить лечение «с нуля», не видя пациента очно. Однако, когда диагноз уже установлен, онлайн-формат открывает широкие возможности.

Наблюдение за хроническими больными — это главное направление телемедицины. Врачи дистанционно ведут пациентов с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми патологиями. Пациент может сообщать показатели давления, уровня сахара, самочувствие — и врач оперативно корректирует терапию. В Челябинской городской больнице №1 терапевты проводят до 150 таких видеоконсультаций в месяц. Общее количество онлайн-встреч врачей и пациентов может доходить до нескольких тысяч. Например, в Вологодской области в 2025 году провели свыше шести тысяч телемедицинских консультаций.

Телемедицина идеальна для промежуточных консультаций: врач видит динамику, оценивает, помогает ли назначенное лечение, и при необходимости направляет на очный осмотр. Это экономит время и пациента, и доктора.

Цифровизация особенно помогает в сложных случаях. Врачи из районных больниц могут оперативно получить консультацию узкого специалиста из федерального или регионального центра — провести консилиум, обсудить тактику ведения пациента. В Вологодской области, например, уже провели первую телемедицинскую консультацию по онкологии из фельдшерско-акушерского пункта с областным онкодиспансером.

В порядке Минздрава прописаны сроки: экстренная консультация — от 30 минут до 2 часов, неотложная — от 3 до 24 часов. Однако даже в этих случаях телемедицина чаще работает как первичный триаж: врач оценивает состояние и решает, нужна ли срочная госпитализация или очный вызов.

Важно понимать, что без предварительного очного осмотра врач не может поставить диагноз, назначить лечение (особенно рецептурные препараты), открыть, продлить или закрыть больничный лист, выдать справку. Электронный рецепт можно оформить только после очной постановки диагноза — при повторной консультации, когда врач уже знает пациента и имеет доступ к его медицинской карте. Важно, что онлайн-консультациями могут пользоваться и сами врачи в районных больницах.

«Телемедицина — лишь вершина айсберга. Цифровые технологии трансформируют всю систему здравоохранения. Искусственный интеллект уже помогает врачам анализировать результаты исследований (КТ, МРТ), выявлять патологии на ранних стадиях, обрабатывать огромные массивы данных и предлагать варианты решений. ИИ берет на себя рутинную работу, освобождая время для ключевых решений. Наши врачи позитивно оценивают результаты взаимодействия такого формата», — рассказывает RuNews24.ru главный врач городской поликлиники №4 в Вологде Ольга Марсова.

Правительство выделило 10 млрд рублей на информатизацию систем здравоохранения в 84 регионах. В перспективе — создание национальной цифровой платформы, которая объединит данные о здоровье каждого человека: анамнез, результаты обследований, назначения. Это позволит получать дистанционные заключения федеральных специалистов, а врачам — видеть цельную картину болезни.

Чтобы онлайн-консультация прошла успешно и легально, соблюдайте несколько правил.

По словам нашего эксперта, подготовьтесь заранее: убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах — это обязательное требование для идентификации пациента. Если консультируете ребенка, он должен быть добавлен в вашу учетную запись на Госуслугах.

Соберите документы: подготовьте результаты последних анализов, выписки, снимки — их можно будет прикрепить в чате. Сформулируйте вопросы заранее — консультация длится 10-20 минут.

Понимайте ограничения: если вы обращаетесь впервые без предварительного очного диагноза, врач не сможет назначить лечение. Будьте готовы к тому, что он порекомендует прийти на очный прием. Не ждите, что вам откроют больничный или выпишут рецепт, если раньше доктор вас не видел.

Используйте официальные каналы. Храните заключение: после консультации врач оформит протокол и приложит его в чат. Заключение хранится 25 лет, сопутствующие материалы (аудио, переписка) — один год. Скачайте и сохраните протокол — это официальный медицинский документ.