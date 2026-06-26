Чистое поколение: в области завершился масштабный чекап учащихся

Студенты и школьники Подмосковья имеют возможность пройти в своем образовательном учреждении добровольное тестирование на употребление наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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«Такая мера позволяет оценить ситуацию с употреблением запрещенных веществ среди молодого населения региона, а также своевременно и на ранней стадии выявлять такие случаи. Всего такие медицинские осмотры в Московской области с начала года прошли почти 45 тысяч учащихся», — рассказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава региона Виталий Холдин.

Профилактические медицинские осмотры в образовательных учреждениях проводятся только специалистами наркологической службы. При этом осмотр может быть только добровольным и конфиденциальным. Строгое соблюдение врачебной тайны гарантируется.

Тестирование осуществляется с помощью экспресс-анализаторов. Результаты осмотра по каждому участнику являются также конфиденциальными и не разглашаются.