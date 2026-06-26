Популярный тренд с микроволновкой едва не лишил девочку лица

Девочка из Великобритании по имени Вайолет Цербст получила сильный ожог лица, когда решила повторить популярный в соцсети тренд. Ее историю опубликовало издание Mirror.

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В материале объяснили: суть тренда состоит в том, что положить в микроволновку силиконовый кубик-сквиш, наполненный гелем, и разогреть его. Цербст решила повторить его и поставила игрушку в микроволновую печь на 30 секунд. Затем девочка сжала кубик, и горячий гель попал ей на лицо, оставив сильные ожоги и волдыри.

«Я мяла его секунды три, а потом он раздулся в шарик и взорвался мне в лицо. Я почувствовала, как с меня слезает кожа», — вспомнила девочка.

Отец ребенка добавил, что услышал кошмарные крики дочери.

«Это вещество, похожее на расплавленный ирис, прилипло к ее лицу. Кожа отслаивалась и слезала, вещество было во рту, и она пыталась выплюнуть его», — рассказал мужчина.

Родители девочки обратились в больницу, ее госпитализировали. Цербст провела неделю в больнице, сейчас ей нужна реабилитация. Вместе с врачами она призывает других детей не следовать опасным трендам.

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