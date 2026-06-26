Как отличить боль в суставе от защемления нерва

Как понять, что болит — тазобедренный сустав или седалищный нерв? Ответ на этот вопрос в беседе с «Чемпионатом» дал травматолог-ортопед клиники «Постурато» Салават Сафиуллин.

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По словам специалиста, различить эти два состояния можно по характеру и локализации неприятных ощущений. Врач выделил два принципиально разных сценария.

Когда виноват сустав. Боль чаще всего начинается в паху, ягодичной складке или сбоку от бедра. Она может отдавать по передней поверхности бедра вплоть до колена. По характеру — ноющая, глубокая, иногда острая при движении. Дискомфорт усиливается при ходьбе, подъёме по лестнице или попытке сесть «по-турецки». Как правило, движение в самом суставе оказывается ограниченным.

Когда страдает нерв (ишиас). Боль стартует в ягодице и распространяется по задней поверхности бедра и голени, часто достигая стопы и пальцев. Ощущения острые, жгучие, стреляющие, похожие на удар током. К ним могут добавляться онемение, покалывание («мурашки») или слабость в ноге.

Ортопед подчеркнул, что ключевым отличием является провокация боли: при проблемах с суставом она возникает именно при движениях в нем, тогда как при ишиасе боль усиливается от сидения, кашля, чихания или наклонов туловища, а сам сустав может оставаться подвижным и безболезненным.