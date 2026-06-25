В Иркутске проведена уникальная операция с применением робота

В Иркутской областной детской клинической больнице впервые в России выполнили роботическую операцию при синдроме Данбара. Пациенткой хирургов стала 12-летняя девочка. Операцию выполнила бригада под руководством главного врача больницы, члена-корреспондента РАН Юрия Андреевича Козлова. Работа велась с применением роботической системы, которая обеспечивает многократное увеличение и высокую маневренность инструментов.

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«При синдроме Данбара передняя дугообразная связка диафрагмы расположена ниже обычного и сопровождается сдавлением чревного ствола, — объяснил Юрий Козлов. — В результате кровь перестает нормально поступать к желудку, печени, селезенке, поджелудочной железе. Ребенок чувствует боли после еды и тошноту. Из-за этого снижается вес, появляется страх перед приемом пищи».

Самый сложный момент операции — рассечение дугообразной связки между ножками диафрагмы: хирургам приходится работать в непосредственной близости от брюшной аорты и чревного ствола. Именно благодаря роботу достигается высочайшая точность маневра.

Хирург отметил, что при синдроме Данбара выполнялись единичные лапароскопические операции, а роботических вмешательств у детей в России еще не было.

«Это историческое событие для российской роботической хирургии. Синдром Данбара — редкая патология, а оперировать детей в таком юном возрасте с помощью робота ранее не удавалось никому в России. В мировой медицине описаны аналогичные операции для подростков в возрасте 17 лет. Это рекорд по минимальному возрасту для операции Данбара с использованием роботической техники», — подчеркнул Юрий Козлов.

Малоинвазивная роботическая техника позволила быстро перевести пациентку из реанимации в обычную палату, а через несколько дней — выписать. Мама девочки Ксения Алексеевна сообщила "РГ", что дочка чувствует себя прекрасно. Скоро она начнет нормально питаться и набирать вес.