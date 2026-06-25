Обгоревшую кожу посоветовали не обрабатывать некоторыми средствами

Врачи из Национального института неотложной медицинской помощи (INEM) запретили обрабатывать обгоревшую на солнце кожу несколькими популярными средствами. Их рекомендации приводит издание Sapo.

© Lenta.ru

Так, медики призвали не наносить на солнечные ожоги любые лосьоны, в составе которых присутствует спирт. Кроме того, не подойдут для обработки такие домашние средства, как жир, масло, яичный белок и зубная паста, подчеркнули они.

Также специалисты посоветовали не прикладывать к обгоревшему участку кожи бутылки с холодной водой и лед, а также не мазать его вазелином. Врачи добавили, что не стоит прикасаться к волдырям, чтобы не увеличивать риск инфицирования, тереть кожу, носить тесную одежду и использовать для обработки вату, поскольку она может прилипнуть к ожогу.

Ранее врач Александра Чистякова рассказала, как ухаживать за кожей в жару. Она призвала летом перед выходом на улицу всегда наносить SPF-крем на открытые участки тела.