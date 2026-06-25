Доктор предупредил о том, один глоток чего может стоить человеку жизни

Даже один случайный глоток бензина может привести к смертельно опасной химической пневмонии, причем первые симптомы нередко появляются лишь спустя несколько часов после происшествия. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Борозденко, ассистент кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского университета, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского университета.

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По словам специалиста, главную угрозу представляет не сам бензин, оказавшийся в желудке, а его попадание в дыхательные пути. Даже микроскопическая капля топлива, попавшая в легкие во время проглатывания, вдоха или рвоты, способна вызвать химический ожог легочной ткани и тяжелое воспаление — химическую пневмонию.

Опасность этого состояния заключается в отсроченном развитии симптомов. Человек может чувствовать себя относительно нормально сразу после происшествия, однако через несколько часов появляются сильный кашель, нарастающая одышка, чувство удушья и клокочущее дыхание. Из-за нарушения поступления кислорода в кровь могут посинеть губы и кожа.

«Химическая пневмония часто становится причиной смерти при отравлении бензином. Она может привести к отеку легких и остановке дыхания», — предупредил Борозденко.

Даже при своевременном оказании медицинской помощи лечение такого поражения легких остается сложным и длительным. Многие пациенты нуждаются в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, а последствия химического ожога легочной ткани могут сохраняться на протяжении всей жизни.

Специалист подчеркнул, что при случайном проглатывании бензина нельзя пытаться самостоятельно вызвать рвоту, поскольку это значительно увеличивает риск попадания топлива в легкие и развития опасной для жизни химической пневмонии.