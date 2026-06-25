Биохимик объяснил связь ожирения с сахарным диабетом

Появление воспалительных процессов в жировых тканях приводят к инсулиновому сбою, который провоцирует болезнь, сказала НСН Алёна Бергер.

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Жировая ткань в нормальном объеме необходима организму, но увеличиваясь, она провоцирует распространение воспалительных процессов, заявила в пресс-центре НСН биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер.

«Жировая ткань напрямую на биохимическом процессе общается с нашим организмом. Она посылает сигналы в мозг, печень, мышцы. Жир очень важен для организма в количестве нормы. Он отправляет сигналы, защищает сосуды, мозг, полезен для гормональной системы. Как только жировая клетка начинает раздуваться как шарик до десятикратного размера, она может посылать абсолютно другие сигналы в мозг. Она начинает кричать, что в организме происходит что-то неправильное, и в первую очередь происходит сбой с инсулином. Когда жировая ткань становится нездоровой и происходят воспалительные процессы с жировой тканью, клетка теряет чувствительность к инсулину. Это и есть инсулинорезистентность, она приводит к сахарному диабету. Вследствие ожирения она ведет к последствиям», — сказала она.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил НСН, что лишний вес повышает предрасположенность к инфекциям и болезням, кроме того оказывает дополнительную нагрузку на суставы.