Яндекс запустил ИИ-ассистента для медицинских учреждений

Пилотная версия ИИ-ассистента автоматизирует рутинную работу врачей во время приема пациентов. Решение позволяет увеличить пропускную способность клиник и экономить специалистам до 40% времени на работу с документами. ИИ-ассистент также помогает более полно формировать записи для электронной медицинской карты, чтобы фиксировать больше данных о ходе приема.

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Решение состоит из трех независимых модулей — голосового заполнения протокола приема, поиска по медицинской базе знаний и поиска по электронной медицинской карте пациента. Каждый модуль настраивается для конкретной клиники.

В первом модуле ИИ-ассистент помогает формировать черновик протокола приема. Он анализирует диалог, выделяет жалобы, историю болезни, диагноз и рекомендации. Информация автоматически добавляется в документ в обезличенном виде. Генерация занимает до 35 секунд, а точность заполнения составляет более 90%. Первыми модуль испытали неврологи, пульмонологи, терапевты и педиатры. Позднее разработчики адаптируют решение для других специальностей. Решение уже протестировали в двух поликлиниках Москвы.

В модуле поиска по медицинской базе знаний ИИ-ассистент позволяет быстро находить справочную информацию по нормативным актам, научным публикациям, статьям и другим источникам. Наполнение базы знаний каждая клиника контролирует самостоятельно, чтобы врачи могли обращаться только к проверенным и актуальным источникам.

В модуле поиска по электронной медицинской карте ИИ-ассистент помогает анализировать и обобщать историю болезни, назначений, результатов исследований и другие сведения — на подготовку ответа уходит не более 5 секунд. Это позволяет сократить время на анализ информации и подбор более точной схемы лечения.

Решение построено так, что его можно использовать как в облачной версии, так и по модели on-premises — чтобы обрабатывать и хранить данные внутри контура клиники.