Как в России лечат болезнь кожи, от которой страдал Майкл Джексон

Витилиго — это заболевание, при котором на коже появляются белые пятна, а иногда обесцвечиваются волосы или ресницы. В большинстве случаев (70–80%) витилиго проявляется до 30 лет, а страдает им от 1 до 3% населения. Один из самых известных примеров — Майкл Джексон, которому, как говорят, даже пришлось делать пересадку кожи. Хотя витилиго часто считают безобидным, иногда эта болезнь связана с раком кожи, патологиями щитовидки, надпочечников, а также с офтальмологическими расстройствами. Подробнее о том, как сегодня лечат ранее неизлечимое заболевание, — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню витилиго.

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Кто виноват?

Витилиго — это аутоиммунное заболевание с генетической предрасположенностью, при котором собственные клетки иммунной системы по ошибке атакуют меланоциты — клетки кожи, отвечающие за выработку меланина.

Витилиго проявляется, как правило, появлением белых или молочно-белых пятен. Их размер может варьироваться от нескольких миллиметров до крупных участков, похожих на географическую карту. Чаще всего первые изменения замечают на открытых участках тела — лице, руках, шее, где кожа активно контактирует с солнцем.

Пятна не вызывают боли, зуда или шелушения, кожа на этих участках остается гладкой. Однако из-за отсутствия меланина она становится особенно чувствительной к ультрафиолету, поэтому при длительном пребывании на солнце может легко обгореть, что повышает риск развития рака кожи на этих незащищенных от ультрафиолета участках.

Точная причина возникновения витилиго до конца не установлена, но ученые и врачи склоняются к тому, что болезнь развивается именно из-за аутоимунных нарушений.

Однако механические и химические травмы (трение одежды, ожоги, порезы), стресс, нарушение обмена веществ и хроническое воспаление могут стать спусковым механизмом для начала витилиго.

«На сегодня на первое место в исследованиях различных патологий выходят генетические исследования, и витилиго не является исключением. К примеру, группой ученых в Российской Федерации, в которую я вхожу, недавно были выполнены такие исследования и открыты новые гипотезообразующие теории в патогенезе развития данного заболевания, а в частности мутации в гене филаггрина, ранее описанной у пациентов с атопическим дерматитом, которые указывают нарушение кожного барьера у таких пациентов. Это вносит свой вклад в развитие заболевания и предполагает подключение ряда топических средств в терапию», — пояснила «Газете.Ru» доцент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Валентина Петунина.

От лазеров и кремов до пересадки кожи

Лечение витилиго — очень трудоемкий процесс, включающий в себя целый комплекс различных лекарственных средств (мази, таблетки, инъекции) и физиотерапевтических методов, которые должны подбираться пациенту индивидуально с учетом его возраста, сопутствующей патологии, давности, степени прогрессирования, локализации и распространенности заболевания.

Подход к терапии самого заболевания на сегодняшний день остается стандартным: нужно подавить аутоиммунную реакцию и побудить меланоциты, освобожденные от гнета воздействия иммунной системы, вырабатывать меланин и восстанавливать пигменты.

«Для того, чтобы стимулировать меланоциты, как и ранее, мы используем световые методы воздействия: это и физиотерапевтические кабины с длиной волны 311 нм, это и эксимерный лазер 308 нм. Безусловно, постепенно в практику входят и фракционные лазерные и радиоволновые технологии, которые стимулируют миграции клеток из здоровых неповрежденных участков в очаг витилиго для более быстрого восстановлением пигментации. Но эти методы используются оф-лейбл. Последний год в практику входят также пока не одобренные методы с использованием экзосом и тулевого лазера, но о результативности говорить пока еще рано, так как нет хорошей доказательной базы. Пока сообщается о единичных успешных клинических случаях», — объяснила Петунина.

Что касается системной терапии, то врачи все чаще обращают внимание на таргетные препараты — это могут быть как лекарства для лечения атопического дерматита (их врачи тоже применяют оф-лейбл), так и кремы, разработанные специально для больных витилиго.

«Однако первая линия терапии — это все же местная терапия. Это либо наружные кортикостероидные препараты, которые подавляют местное воспаление и иммунную реакцию, либо ингибиторы кальциневрина (такролимус 0,1%, пимекролимус 1%) — стероидсберегающие иммуномодулирующие агенты. Особенно часто их рекомендуют для лица, поскольку они не вызывают побочных эффектов, характерных для кортикостероидов (истончение кожи). Наносятся дважды в день в течение трех месяцев или более. Также в терапии могут использоваться антиоксиданты и липосомные препараты — они воздействуют на окислительный стресс, один из механизмов разрушения меланоцитов», — рассказала врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

Россия также активно развивает инновационные методы лечения витилиго.

«Первый — пересадка собственных клеток кожи пациента. В Сеченовском Университете стартовал пилотный проект по борьбе с витилиго. Новая методика, разработанная в рамках программы "Приоритет-2030", основана на малоинвазивной пересадке собственных меланоцитов пациента на пораженные участки. Процедура позволяет восстановить естественную пигментацию кожи за 30 дней. В том же Сеченовском Университете совместно с Институтом регенеративной медицины создали крем, способный предотвратить развитие витилиго. Основной компонент — карнозин, вещество с выраженными антиоксидантными свойствами, которое препятствует разрушению меланоцитов под воздействием окислительного стресса. Крем прошел клинические исследования, готов к запуску в производство и в ближайшее время будет выведен на рынок в сотрудничестве с индустриальным партнером», — рассказала Шухман.

Витилиго — не приговор. Современная дерматология России предлагает эффективные методы, включая революционные клеточные технологии и инновационные кремы. Главное — своевременная диагностика, комплексный подход и работа с квалифицированным врачом-дерматологом.