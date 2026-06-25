Аллерголог назвал неожиданную причину аллергии

Истинная аллергия может возникать как на материал самого купальника, так и на металлические застёжки или элементы дизайна, рассказал в беседе с RT врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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«В частности, реакцию может вызвать никель и хром, содержащиеся в застёжках или декоративных элементах, "косточках", поддерживающих чашечки бюстгальтера, а также люрекс, резинки из латекса или сам материал ткани или шовных ниток — полиэстер, нейлон, капрон», — поделился он.

По его словам, обычно жалуются на дешёвые купальники и плавки, купленные через интернет.

«Как правило, этот вариант протекает в форме контактного аллергического дерматита — это сильно выраженная отёчно-воспалительная реакция кожи, вызванная мигрирующими в кожу клетками иммунной системы — лимфоцитами», — отметил он.

Воспаление повторяет форму вещи, её швов или находится на коже под металлическими элементами, добавил врач.

«Также возможны псевдоаллергические реакции. Они могут протекать в виде вариантов крапивницы — быстро возникать и исчезать в течение нескольких минут или часов. Такая крапивница обычно бывает вызвана трением материала о кожу», — пояснил он.

Собеседник посоветовал обязательно стирать купальник либо плавки после покупки, перед первым применением, чтобы удалить фабричные пропитки.

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