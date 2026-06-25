Врачи вернули жителю Реутова подвижность руки

В больницу подмосковного Реутова обратился 60-летний мужчина, который жаловался на боли в правом плече. Обследование выявило у пациента разрыв мышц и воспаление сухожилий, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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При поступлении в больницу мужчина рассказал, что полгода назад он упал на правый бок и ударился плечом. Боль и припухлость не уходили, а затем правая рука начала работать хуже, не могла подняться выше плеча или держать тяжести.

МРТ и другие обследования выявили разрыв мышц и длительное хроническое воспаление сухожилий, что могло привести к инвалидности. Требовалась операция, но при этом пациент мог не перенести наркоз, так как у него имелась сердечная патология. После курса лечения в кардиологическом отделении врачи решили сделать малоинвазивное вмешательство на плечевом суставе.

«С помощью микроинструментов и видеокамеры мы удалили воспаленные ткани, восстановили целостность поврежденных мышц и сухожилий, а также сформировали новое ложе для связочного аппарата. Операция была выполнена через небольшие проколы без разрезов, что позволяет сократить сроки восстановления и снизить риск послеоперационных осложнений. В результате нам удалось сохранить сустав и восстановить его функцию», - рассказал врач-травматолог-ортопед Роман Туркия.

Пациент пошел на поправку и был выписан на амбулаторное лечение. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации, после которого он вернется к нормальной жизни.