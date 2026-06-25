Врачи спасли женщину, у которой перелом таза привел к проблемам с сердцем

В Свердловской области пациентка из-за старого перелома оказалась на операционном столе с проблемами с сердцем.

"Около восьми лет назад она попала в аварию на мотоцикле и получила сложный перелом таза. После курса лечения состояние ее здоровья вернулось в норму, но прошлым летом женщина стала матерью, и спустя время ее начали беспокоить расширенные вены и боли в бедре", - рассказали в минздраве Свердловской области.

Женщину обследовали и обнаружили патологическое сообщение между артерией и веной: оно сформировалось еще тогда, в результате травмы, но долго не давало о себе знать, а во время беременности приток крови к полости таза спровоцировал усиление ее сброса из артерии в вену. Это и стало причиной болевого синдрома.

"Высокое давление в сосуде при отсутствии лечения разрушило бы клапаны вен и привело к венозной недостаточности, а в дальнейшем и к тяжелой сердечной недостаточности", - говорят врачи.

Рентгенохирурги специальными спиралями "закрыли" поврежденный участок артерии, из которого происходил сброс крови в вену.