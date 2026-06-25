Как вакцина от ВПЧ поможет улучшить демографию

Одной из острых проблем нашей страны в последние годы является сокращение населения. Поэтому в указах президента РФ от 7 мая 2018 года первой и ключевой из девяти целей национального развития названо обеспечение устойчивого естественного роста численности населения. В развитие указа был разработан национальный проект "Демография".

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В своем послании Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года Владимир Путин подчеркнул:

"Теперь о наших задачах более конкретно. И прежде всего о ключевой из них - о сбережении народа, а значит, о всемерной поддержке семей. Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего".

Для системы здравоохранения реализация этих задач состоит в сохранении репродуктивного здоровья женщин и мужчин, профилактике заболеваний, препятствующих возникновению здоровой беременности и рождению здоровых детей.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая уверена:

"Защита репродуктивного здоровья - это важно для будущего нашей страны: чем больше сейчас детей родится, тем дольше будет жить Россия".

Главным системным инструментом в сохранении ключевых демографических показателей и человеческого капитала выступает Национальный календарь профилактических прививок (НКПП), государственная программа, обеспечивающая вакцинацию на всей территории страны. Однако его плановое расширение регулярно сталкивается с переносами сроков. Сегодня, когда зафиксирован дедлайн на 2027 год, дальнейшее промедление недопустимо: оно грозит обернуться долгосрочным финансовым и демографическим кризисом.

Двойной ущерб

В общественном сознании вакцинопрофилактика часто воспринимается как статья расходов бюджета. Но для государства и регуляторов НКПП - это прежде всего инструмент управления макроэкономическими рисками. Современные клинико-экономические расчеты, проведенные под руководством ведущих экспертов Минздрава России, показывают: суммарное социально-экономическое бремя только одной группы предотвратимых заболеваний - ассоциированных с вирусом папилломы человека (ВПЧ) - обходится экономике Российской Федерации в колоссальную сумму - 63,638 миллиарда рублей ежегодно.

Эта сумма складывается из прямых медицинских затрат ОМС на лечение и паллиативную помощь, а также из непрямых потерь ВВП из-за выбывания из экономической жизни граждан самого активного трудоспособного возраста. Инфекция онкогенными типами ВПЧ может привести к ряду злокачественных новообразований: раку шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала, раку ротоглотки. По данным главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейлы Адамян, ежегодно в России регистрируется более 16 тысяч новых случаев рака шейки матки, от которого погибают более 6 тысяч женщин.

Этот вид онкологии - второй по распространенности среди женщин репродуктивного возраста. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова отмечает, что среди молодых женщин (в возрасте от 15 до 45 лет) рак протекает очень скоротечно, быстро прогрессирует до фатального исхода.

Но ВПЧ опасен не только для женщин. Вирус вызывает широкий спектр заболеваний и у мужчин: рак анального канала и пениса, рак головы и шеи, респираторный рецидивирующий папилломатоз, немеланомный рак кожи и рак конъюнктивы.

"Штаммы вирусов 16-го и 18-го типов, от которых защищает вакцина, связаны с 85 процентами случаев рака головы и шеи у мужчин и 87 процентами всех случаев рака анального отверстия", - поясняет Лейла Намазова-Баранова.

ВПЧ оказывает прямое негативное влияние на демографические показатели: он способен нарушать процессы имплантации и раннего эмбриогенеза, повышая риск ранних потерь беременности и снижая эффективность программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Показана и связь ВПЧ-инфекции с преждевременными родами, отмечает Лейла Адамян. С каждым годом появляется все больше исследований, демонстрирующих связь мужского бесплодия с поражением сперматозоидов вирусом. Заражение ВПЧ через сперму также связано с более низким процентом наступления беременности и более частыми выкидышами.

Демографическое окно возможностей

Но, к счастью, сегодня ВПЧ относится к контролируемым инфекциям - своевременная вакцинация может сыграть важнейшую роль в сохранении репродуктивного здоровья. Результаты исследований Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) доказали защитное влияние вакцинации в подростковом и репродуктивном возрасте на благоприятное течение беременности и родов в последующем. У привитых женщин в сравнении с незащищенными от инфекции реже отмечались осложнения во время беременности и после родов.

Поэтому, чем больше подростков и молодых взрослых будет привито против ВПЧ, тем более значимые результаты снижения заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований будут достигнуты, уверены эксперты. При этом, согласно глобальным директивам ВОЗ и методическим рекомендациям Союза педиатров России, основной и наиболее экономически оправданной целевой группой для превентивной иммунизации являются девочки в возрасте 9-13 лет (до момента потенциального контакта с инфекцией).

"Профилактика ВПЧ-инфекции - это не медицинская, а стратегическая демографическая мера, напрямую влияющая на рост рождаемости и снижение материнской смертности от предотвратимых форм рака", - подчеркивает Лейла Адамян. Вакцинация окажет благоприятное воздействие на репродуктивное здоровье молодого поколения страны в целом, приведет к увеличению рождаемости, считает и Лейла Намазова-Баранова.

Почему именно 2027 год является критической точкой внедрения общенациональной вакцинации от этого вируса? Ответ кроется в демографической структуре населения России. Согласно данным Росстата, пик рождаемости в современной истории страны пришелся на 2012-2016 годы - тогда ежегодно рождалось около 1,9 миллиона детей. К 2027 году значительная часть подростков этого самого многочисленного поколения уже достигнет возраста 14-15 лет, выйдя за рамки оптимального медицинского окна.

Дальнейшее промедление означает, что миллионы молодых людей вступят в репродуктивный возраст эпидемиологически незащищенными. Согласно математическим моделям его последствия станут очевидными через 15-25 лет (к 2042-2052 годам), когда поколение достигнет пика своей социальной и экономической активности (30-40 лет). В абсолютных цифрах заболеваемость агрессивными формами рака среди молодых женщин покажет резкий подъем, обусловленный исключительно "эффектом масштаба" незащищенного пикового поколения.

Регуляторный шаг к безопасности

Более 40 субъектов РФ уже внедрили локальные программы иммунизации и зафиксировали резкое снижение заболеваемости, однако региональные бюджеты не могут решить проблему в масштабах всей страны. Президент Всероссийской ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова делится опытом: "Регионы, которые запустили собственные программы за счет местных бюджетов, уже более 10 лет прививают подростков. И мы наглядно видим, что они показывают стабильное снижение выявляемости злокачественных образований. Вакцинация оказывает прямое положительное влияние на демографию".

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова акцентирует внимание на необходимости федерального статуса программы: "Пока вакцинация не включена в Национальный календарь на государственном уровне, она не может стать бесплатной и доступной для абсолютно всех российских детей".

Сейчас в России создана необходимая инфраструктура и условия для обеспечения всеобщей вакцинации благодаря запуску в прошлом году производства первой отечественной рекомбинантной 4-валентной вакцины от ВПЧ, организованного по полному циклу. Лекарственный препарат официально зарегистрирован и одобрен для применения у взрослых и детей с 9 до 17 лет. Появление вакцины стало стратегическим прорывом для российского здравоохранения, поскольку позволяет ликвидировать зависимость от зарубежных поставок.

Таким образом для обеспечения вакцинации от ВПЧ населения всей страны необходимо преодолеть ключевой нормативный барьер и инициировать соответствующие поправки в статью 9 Федерального закона N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". По оценкам Лейлы Адамян, при охвате вакцинацией 90 процентов подростков заболеваемость и смертность от рака шейки матки значительно снизится, также будут сэкономлены значительные бюджетные средства на контроле и лечении заболеваний.

Сейчас инфраструктурная и технологическая готовность российской фарминдустрии к обеспечению общенациональной вакцинации достигнута. Демографическое "окно возможностей" пока еще открыто, но оно постепенно закрывается с каждым месяцем регуляторного ожидания. Приоритет вакцинопрофилактики в государственной системе здравоохранения - это стратегическая долгосрочная инвестиция в выживание, сохранение человеческого капитала и экономическую стабильность России.