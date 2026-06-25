В ОМС включили мониторинг здоровья россиян с диабетом

В систему обязательного медицинского страхования (ОМС) впервые включен дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

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Это позволит решать сразу несколько проблем. Во-первых, своевременно выявлять отклонения - стойкую гипергликемию или гипогликемию. Врач сможет получать сигнал и оперативно корректировать дозу препаратов, диету или физическую активность, не дожидаясь, пока состояние пациента ухудшится. Это поможет предотвратить острые осложнения и снизить риск хронических поражений почек, глаз, нервов.

Мониторинг также поможет точнее подбирать лечение. Когда данные (уровень глюкозы, артериальное давление, вес, прием лекарств) автоматически собираются и анализируются, врачу будет проще увидеть закономерности. Например, он сможет отметить, что после определенного блюда уровень сахара у пациента резко растет, или что доза инсулина не работает в конкретных условиях. В итоге терапия станет более персонализированной. Исследования показывают: такой подход повышает долю пациентов, которые достигают целевых значений гликированного гемоглобина, который показывает изменения уровня сахара за последние 2-3 месяца.

Наконец, дистанционный контроль повысит приверженность лечению. Когда пациент видит динамику своего уровня сахара в удобном приложении, ему проще анализировать свои действия и осознанно следовать рекомендациям. Некоторые системы даже сами напоминают о необходимости измерить сахар или принять таблетку.