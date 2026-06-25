Что делать, если возникла аллергия на лекарство

Даже давно известные, хорошо изученные лекарства у некоторых людей могут вызвать аллергическую реакцию или побочные эффекты. Чем это опасно, как проявляется и что делать в таких случаях, "Российской газете" рассказал врач-терапевт, фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин.

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Важно различать два понятия: лекарственную аллергию и побочные реакции, так как они имеют разную природу. Побочная реакция (нежелательная реакция при приеме лекарства) — это возможный ответ организма на фармакологическое действие препарата или его метаболитов. Побочные проявления фиксируются и изучаются на этапе клинических исследований, которые продолжаются и после регистрации и начала широкого применения новых препаратов.

Побочные проявления возникают у определенного процента пациентов и не связаны с работой иммунной системы. Лекарственная аллергия — это также нежелательная реакция, но механизм ее возникновения принципиально иной. Причина возникновения — иммунный ответ, сбой в работе иммунной системы, которая бурно отреагировала на ввод в организм лекарственного вещества. Она возникает, потому что иммунитет начинает бороться против "чужака".

«Есть четкая связь между приемом какого-либо лекарства и возникновением лекарственной аллергии. Аллергия может возникнуть быстро, внезапно, при приеме первой же дозы лекарства. Но иногда реакция возникает немного позже и может зависеть от дозы принятого препарата», — пояснил доктор Кондрахин.

Один из распространенных вариантов: человек принимал препараты и его ничего не беспокоило. Потом доктор сказал, что дозу надо увеличить, и как только дозу увеличили, возникла аллергическая лекарственная реакция.

«Все лекарства изучены, их побочные действия изучены, и аллергические реакции также изучены, они описаны по каждому препарату и указаны в инструкции к его применению. Риск появления аллергической реакции есть всегда, потому что любой препарат — это чужеродное для организма вещество», — отметил эксперт.

Однако не всегда аллергия, возникшая при приеме лекарства — это следствие именно приема лекарства.

«Человек принимает лекарства, и одновременно есть еще какие-то дополнительные факторы риска (например, у него аллергическая реакция на помидоры, а он их съел) — и у него может возникнуть аллергическая реакция. В таких случаях нужно будет выяснять, что именно послужило причиной. Не всегда виновато лекарство, — отметил врач. — Ключевое отличие заключается в том, что лекарственная аллергия представляет собой самостоятельное заболевание. Аллергический компонент здесь выступает не просто как побочный эффект, а как отдельная патология, требующая специфического лечения».

Что надо знать пациентам

Первые признаки: на что обратить внимание?

Симптомы могут появиться как в течение первого часа (реакция немедленного типа), так и спустя несколько часов или даже дней после приема препарата.

Наиболее частые проявления:

кожные реакции (встречаются чаще всего): покраснение, зуд, сыпь, крапивница (волдыри как от ожога крапивой).

покраснение, зуд, сыпь, крапивница (волдыри как от ожога крапивой). респираторные симптомы: заложенность носа, чихание, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание.

заложенность носа, чихание, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха, свистящее дыхание. общие симптомы: повышение температуры без видимой причины, тошнота, рвота, боли в животе или диарея.

Когда лекарственная аллергия угрожает жизни

Главная опасность — когда развиваются тяжелые состояния, вплоть до риска летального исхода. Они требуют немедленной медицинской помощи.

1. Анафилактический шок

Это острая тяжелая реакция всего организма, которая может развиться в течение нескольких минут. Ее признаки:

затруднение дыхания, отек горла и языка;

резкое падение артериального давления, головокружение, потеря сознания;

учащенное или, наоборот, слабое сердцебиение;

тошнота, рвота, сильные боли в животе.

2. Отек Квинке

Сильный отек кожи, слизистых и подкожной клетчатки. Особенно опасен отек дыхательных путей, так как может привести к удушью. Один из признаков — внезапная осиплость голоса.

3. Тяжелые поражения кожи (синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла)

Редкие, но крайне опасные реакции, при которых происходит обширное отслоение кожи и слизистых. Требуют экстренной госпитализации.

Что делать при подозрении на аллергию?

Немедленно прекратите прием препарата, который мог вызвать реакцию.

Срочно обратитесь к врачу, даже если симптомы кажутся легкими.

Вызовите скорую помощь, если вы или кто-то рядом испытывает затрудненное дыхание, отек лица или горла, головокружение или потерю сознания — это признаки угрожающего жизни состояния. Обязательно сообщите диспетчеру, что это может быть аллергическая реакция на лекарство.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.