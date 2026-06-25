Россияне стали иначе переносить COVID-19

Россияне стали реже болеть COVID-19, заболеваемость сейчас значительно ниже пиковых значений прошлых лет, но выросла доля бессимптомных случаев с 15-30% в начале пандемии до 25-50%. Об этом ТАСС рассказала ассистент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Лайне Французевич.

"Заболеваемость сегодня значительно ниже пиковых значений того времени, а влияние инфекции на систему здравоохранения сопоставимо с сезонным гриппом. Однако доля бессимптомных случаев действительно выросла - с 15-30% в начале пандемии до 25-50% в эпоху "Омикрона", - сказала она.

Французевич пояснила, что причина, по которой болезнь стала легче, - это сформировавшийся у большинства людей "гибридный иммунитет", полученный после перенесенной инфекции, вакцинации или их комбинации. По ее словам, этот иммунитет редко полностью блокирует заражение, но надежно защищает от тяжелого течения, превращая встречу с вирусом в малозаметный эпизод.