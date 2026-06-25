Как изменилась заболеваемость астмой в РФ за последние девять лет

Заболеваемость астмой и астматическим статусом из-за качества воздуха в РФ составила по итогам 2025 года 2,23 дополнительных случая на 100 тыс. населения, что в 2,37 раза ниже уровня 2016 года. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

"В 2025 году показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом, связанными с качеством атмосферного воздуха, в целом по Российской Федерации составил 2,23 дополнительных случая на 100 тыс. населения, что в 2,37 раза ниже уровня 2016 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди детей в возрасте от 0 до 14 лет данный показатель в 2025 году составил 4,65 дополнительных случая на 100 тыс. детей, при этом относительно 2016 года зафиксировано снижение ассоциированных случаев заболеваемости в 1,93 раза. Дополнительные случаи заболеваемости детского населения астмой и астматическим статусом в 2025-м, вероятностно связанные с загрязнением атмосферного воздуха, сформировались на территориях 56 субъектов Российской Федерации от 0,01 (Республика Дагестан) до 64,0 (Республика Бурятия) случаев на 100 тыс. детей. Среднероссийские уровни были превышены на территории 12 регионов в диапазоне от 1,64 до 13,8 раза.

У взрослого населения трудоспособного возраста, по данным Роспотребнадзора, количество дополнительных случаев заболеваний астмой и астматическим статусом, вероятностно связанных с загрязнением атмосферного воздуха, составило в 2025 году 1,59 случая на 100 тыс. населения соответствующего возраста. В динамике с 2016 года отмечено снижение - в 2,54 раза, в сопоставлении с 2024 годом - в 1,01 раза.

Загрязнение атмосферного воздуха в 2025 году формировало от 0,01 до 11,9 дополнительных случаев заболеваемости астмой и астматическим статусом на 100 тыс. взрослого населения трудоспособного возраста на территории 43 субъектов РФ. Среднероссийские уровни были превышены на территории 12 регионов в диапазоне от 1,32 до 7,53 раза, в том числе в Свердловской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Московской области, Забайкальском крае (3,66-11,9 дополнительных случаев на 100 тыс. взрослого населения трудоспособного возраста).