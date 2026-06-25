Вирусолог ответил, опасен ли для россиян новый случай Эболы во Франции

Зафиксированный случай заражения Эболы во Франции не несет рисков для России, в том числе и из-за хороших гигиенических условий на территории РФ. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Во-первых, Франция и Россия довольно далеко друг от друга. Во-вторых, этот вирус передается не очень легко. Нужен довольно тесный контакт между здоровым человеком и больным человеком. И распространение Эболы в Африке, в Уганде, и Демократической Республике Конго, конечно, в значительной мере облегчается очень плохими гигиеническими условиями. Но все-таки гигиеническая обстановка во Франции и в России отличается от африканской", - сказал он.

Эпидемиолог заверил, что в случае завоза Эболы в Россию, отечественная эпидемиологическая служба обнаружит заразившегося и контактировавших с ним, а после - изолирует.

Альтштейн подчеркнул, что оснований для волнений нет - эпидемия Эболы продолжается уже 1,5 месяца, а массовых случаев заражения в мире нет.

Ранее во Франции был зафиксирован первый случай заражения Эболой. Заразившимся оказался врач, выполнявший миссию в ДР Конго. Все контактировавшие с ним люди помещены на карантин, сам заболевший госпитализирован.