Назван веский повод записаться на колоноскопию

После 45 лет каждому человеку раз в 10 лет необходимо делать колоноскопию, утверждает эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она назвала россиянам веский повод записаться на эту процедуру.

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По словам Павловой, колоректальный рак является вторым по частоте среди всех онкологических заболеваний. Однако это один из немногих видов злокачественных новообразований, который можно предотвратить. Именно для этого и необходима колоноскопия, подчеркнула доктор.

Дело в том, что колоректальный рак почти всегда начинается с полипов, которые представляют собой маленькие наросты на стенках кишечника, пояснила специалистка. Если их вовремя найти и устранить, то онкологическое заболевание просто не успеет развиться. Причем колоноскопия позволяет не только обнаружить полип, но и сразу же его удалить, добавила Павлова.

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