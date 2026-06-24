Врачи прооперировали девочку, у которой зуб пророс в носовую полость

В Екатеринбурге прооперировали 14-летнюю девочку, у которой зуб начал прорастать в носовую полость.

© РИА Новости

Она поступила в больницу с жалобами на сильный дискомфорт в левой части лица: нос был заложен, ее изводили головные боли. Причина выяснилась на КТ: зачаток зуба мудрости находился не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи, полностью блокируя ее работу. Из-за этого начались воспалительные процессы.

Вообще такие аномалии, говорят специалисты, во врачебной практике не часты, а их природа до конца не ясна.

«Для минимизации рисков операцию провели по современной FESS-методике — функциональную эндоскопическую хирургию носа и пазух. С ювелирной точностью зуб удалили вместе с фолликулом, не прибегая к наружным разрезам и к сверлению челюсти», — пояснили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Уже через пару дней подросток почувствовала себя лучше, а через неделю отправилась домой.