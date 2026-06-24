Врачи удалили под анестезией клеща из глаза пациента

Врачи Архангельской офтальмологической больницы удалили клеща из глаза пациента. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

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Пациент пришел с жалобами на сильную боль и ощущение инородного тела в правом глазу. Выяснилось, что во время поездки на дачу клещ проник в конъюнктивальную оболочку и присосался к ней.

Врач-офтальмолог Алексей Пихтулов отметил, что это необычный случай для региона и первый в его практике.

«Конъюнктива — это тонкая, богато иннервированная ткань. Клещ, присосавшись к ней, может вызвать не только механическое раздражение, но и инфицирование. Удаление кровососа проводилось под микроскопом с использованием специальных инструментов, и очень деликатно, чтобы не травмировать роговицу», — объяснил врач.

Операция прошла успешно, без осложнений, сообщили в клинике. Для профилактики пациента направили на дополнительное обследование к врачу-инфекционисту, говорится в публикации.

Помимо традиционных методов защиты от клещей (закрытой одежды и использования специальных средств), также можно обратиться за помощью к народным средствам. Что поможет защитить кожу от опасных насекомых, рассказал руководитель розничной торговли сервиса «Пакет» от X5 Павел Мартыненко.