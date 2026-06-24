Один популярный у россиян метод лечения изжоги может привести к опасным последствиям, предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, многие люди используют для устранения изжоги соду. Доктор отметил, что она действительно помогает, поскольку нейтрализует соляную кислоту в желудке. Однако такой метод лечения может привести к проблемам со здоровьем, подчеркнул врач.

«Важно помнить, что слизистая рта и пищевода не рассчитана на агрессивное воздействие концентрированной соды, поэтому при неправильном применении можно получить ожог», — пояснил он.

Более того, после употребления соды может возникнуть компенсаторная реакция, когда организм начинает вырабатывать еще больше кислоты, добавил Вялов.

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