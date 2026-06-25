В Курской области врачи скорой помощи вернули к жизни пациента после остановки сердца

В Поныровском районе Курской области бригада скорой помощи спасла 60-летнего мужчину, у которого во время транспортировки в больницу произошла остановка сердца.

Поводом для вызова стала сильная боль в груди. После осмотра пациента фельдшер Ирина Демидова заподозрила острый коронарный синдром, осложненный кардиогенным шоком. Мужчине оказали необходимую помощь и начали его доставку в Региональный сосудистый центр.

Во время пути состояние пациента резко ухудшилось — произошло прекращение кровообращения. Водитель скорой помощи Андрей Селезнев оперативно остановил автомобиль, после чего медики приступили к реанимационным мероприятиям.

Сердечно-легочная реанимация продолжалась около десяти минут. В результате медикам удалось восстановить кровообращение и стабилизировать жизненно важные показатели пациента. После этого мужчину доставили в специализированный центр, где ему экстренно провели операцию.

В правительстве Курской области сообщили, что после лечения и обследования пациента выписали домой. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Фото: Правительство Курской области