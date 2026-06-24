Голикова сообщила, как изменилась смертность от рака в Москве за семь лет

Смертность от онкологических заболеваний в Москве с 2019 года сократилась более чем на 36%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«За <...> семилетний период больше чем на 36% сократилась смертность в годовом измерении», — сказала Голикова журналистам.

Она подчеркнула, что за этот же период благодаря профосмотрам онкологических пациентов стали выявлять в семь раз чаще.

Голикова добавила, что с 2019 года стартовал федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями".