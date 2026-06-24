В российской области идет на спад активность энцефалитных клещей

В Кировской области заметно увеличили закупки вакцины от клещевого энцефалита. Об этом сообщил минздрав региона.

© Российская Газета

В 2026 году в России наблюдается значительное увеличение активности клещей, что связано с мягкой осенью, многоснежной зимой и ранней, теплой весной. Это привело к росту вероятности столкновения с опасными переносчиками заболеваний, такими как энцефалит и боррелиоз. Пик сезона активности клещей обычно приходится на апрель-июнь, однако риск укусов сохраняется на протяжении всего лета. В зоне особого риска находятся Кировская область, Удмуртия, Красноярский край и Костромская область.

Жителям регионов с высоким риском заражения рекомендуется пройти вакцинацию и соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе. Привиться против клещевого энцефалита можно круглогодично. Но сделать это надо было до начала сезона укусов клещей и в два приема с разницей в три недели. Только тогда иммунитет набирает необходимую прочность и происходит это еще спустя две недели. А учитывая экстремально ранее начало активности опасных насекомых делать это надо было еще в феврале, к чему никто не был готов.

Вакцинация и меры предосторожности

Годом ранее, в 2025, с начала эпидемического сезона в Кировской области было поставлено 24,5 тысячи доз вакцины, и остаток на конец года составил более 3 тысяч доз. В этом году поставки были увеличены почти в два раза, и министр здравоохранения региона Екатерина Видякина сообщила о резком росте спроса на вакцинацию. На 2026 год в плане предусмотрено более 45 тысяч доз. Закупки позволили сформировать небольшой запас прививки во всех медучреждениях области. На 22 июня к использованию готовы 3 200 доз вакцины для взрослых и более 5 900 для детей.

Управление Роспотребнадзора по Кировской области информирует о продолжающемся сезоне активности клещей и напоминает, что наиболее высокая активность клещей регистрируется в мае-июне. При этом в течении июня число обращений по поводу укусов клещей в Кировской области снижается. Так, на прошлой неделе в сравнении с предыдущей показатель снизился на 15,7 процента, неделей ранее такое сокращение почти достигло 20 процентов, а на начало июня количество пострадавших от клещей сократилось на четверть по сравнению с пиковыми числами мая.

Ситуация в Удмуртии

Соседние регионы тоже страдают от активности клещей, переносящих опасные заболевания. Так, в Удмуртской Республике с начала 2026 года зарегистрировано 7 813 случаев присасывания клещей, из которых 1 696 случаев среди детей. Большинство укусов произошло при нахождении в природных биотопах — почти половина случаев и на дачных участках и придомовой территории примерно столько же. Лабораторные исследования показали, что из 5 934 исследованных клещей на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита 54 оказались положительными — менее одного процента, а из 5 740 исследованных на наличие возбудителей клещевого боррелиоза 1 995 оказались положительными — это треть всех случаев.

С начала эпидемического сезона в Удмуртии зарегистрированы 16 случаев заболеваний клещевыми инфекциями, включая 6 случаев клещевого вирусного энцефалита и 10 случаев клещевого боррелиоза. Эти данные подчеркивают важность вакцинации и соблюдения мер предосторожности в условиях повышенной активности клещей.

При этом в мае появились сообщения о том, что Удмуртии закончилась вакцина. Бесплатно ее могли поставить или льготники, или люди, работающие в лесу, а также дети в возрасте от 1 года до 17 лет. Осталась возможность платной вакцинации. Но у поставщиков, с которыми работает Минздрав Удмуртии, вакцина для взрослых на складах закончилась. Причина ажиотажного майского спроса на вакцину неизвестна, сообщило ведомство.

Но уже к середине мая в регионе рассказали, что в поликлиники направлены 24 тысячи доз платного препарата для взрослых. Это больше, чем годом ранее. Сейчас вакцина в поликлиниках есть в небольшом количестве, но и вакцинация в середине июня особого смысла не имеет и лучше делать ее, начиная с осени и вплоть до ранней весны.