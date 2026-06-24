Москвичи получат доступ к расширенному набору медисследований

Год назад средняя продолжительность москвичей перешагнула планку в 80 лет. Столичные власти продолжают работу над тем, чтобы горожане жили еще дольше. С этой целью в столице совершенствуется система здравоохранения, развивается проект "Московское долголетие".

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На очереди, как сообщает в своем канале мэр Москвы Сергей Собянин, следующая задача — перейти от медицины по факту болезни и пассивного старения к медицине выявления рисков и предварительных рисков.

«Правительство Москвы запускает новый Проект комплексной диагностики здоровья, включающий положения федеральной программы "Медицина здорового долголетия" по развитию медицины здорового долголетия и расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований. Многие из них в рамках профилактики раньше можно было пройти только платно в частных клиниках, — пишет мэр. — И мы используем цифровую зрелость Москвы для того, чтобы сделать прохождение максимально удобным — он будет доступен на смартфоне в приложении ЕМИАС».

Первый этап обследования включает заполнение анкет и тестов о самочувствии, разработанных в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по развитию медицины здорового долголетия. По результатам тестирования для пациентов автоматически формируются персональные рекомендации и направления на расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований, которые можно пройти в удобный момент в поликлинике.

Кроме того, в рамках комплексной проверки здоровья можно будет рассчитать свой биологический возраст, понять, по какому из шести возможных сценариев происходит старение организма, и получить рекомендации по продлению активной и качественной жизни. Для этого нужно будет загрузить в систему данные умных весов о составе тела или результаты аналогичного экспресс-анализа в "Уголках здоровья" центров "Мои Документы".

Результаты тестирования и обследований разъяснит врач путем телемедицинской консультации прямо в смартфоне. Лично прийти в поликлинику будет необходимо, только если чек-ап выявит что-то действительно тревожное.

По словам мэра, новый проект комплексной заботы о здоровье — хороший инструмент для того, чтобы впервые начать управлять своим возрастом, понимать свои механизмы старения, предсказывать заболевания, биологически молодеть, а в долгосрочной перспективе — полностью исключать внезапное появление заболеваний.