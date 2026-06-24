В Чите ИИ помогает расшифровывать результаты маммографии

Врачи Читинских городских поликлиник начали использовать в своей работе искусственный интеллект для заботы о женском здоровье. Например, теперь результаты маммографии расшифровывают с помощью ИИ, сообщает правительство Забайкальского края.

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Цифровой помощник выступает в качестве второго мнения. Технологии помогают докторам не упустить даже малейшие изменения в структуре молочных желез. Но окончательный диагноз остается за специалистами.

Пациентки уже отметили преимущества новой системы. Они добавили, что скорость расшифровки снимков заметно выросла.