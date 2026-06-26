Мужчина заменил зубы и разучился закрывать рот

47-летний британец Дэнни Томлинсон заменил 13 зубов в Турции и лишился возможности нормально есть и закрывать рот. О своей проблеме мужчина рассказал в беседе с изданием Mirror.

Мужчина был недоволен своими кривыми, коричневыми и покрытыми пятнами зубами, поэтому в 2020 году решил поставить коронки в Турции. Там ему сточили нижние и верхние зубы, оценив стоимость работы в 3,9 тысячи фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей). Сначала Томлинсон был доволен новыми зубами, но вскоре после возвращения домой начались проблемы.

Почти сразу же британец заметил, что нижние зубы шатаются. Он девять раз возвращался в клинику, но зубы ему не меняли — просто делали чистку и отправляли домой. Восемь месяцев назад стоматолог из Великобритании предупредил его, что все верхние коронки, а также четыре нижних зуба со временем потребуют замены.

«Если бы я рассказал британскому стоматологу о намерении сточить все зубы, он бы посоветовал мне этого не делать. Я мог бы просто установить брекеты, и жалею, что не сделал этого», — посетовал Томлинсон.

Сейчас мужчина не может откусывать еду, а его рот полностью не закрывается. Британские врачи оценивают замену зубов для него в 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей), но у мужчины таких денег нет. В итоге Томлинсон живет в постоянном страхе, что зубы могут выпасть совсем.

Ранее стоматолог Вероника Андреа Васкес призвала не чистить зубы сразу после завтрака. По ее словам, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий.