Как защититься от мелиоидоза на отдыхе

В России выявили завозной случай мелиоидоза. Тропическую инфекцию обнаружили у женщины, вернувшейся из Таиланда. На отдыхе она посещала экскурсии и была на ферме со слонами, где, предположительно, и произошло заражение. Пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии. Что известно об инфекции и может ли она привести к эпидемии в РФ, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом.

© Вечерняя Москва

Что это за болезнь и какие проявления

Как рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, мелиоидоз — это тропическое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia pseudomallei и передаваемое при контакте с загрязненной почвой или водой. Существуют разные формы этого недуга:

септическая — протекает с резким повышением температуры тела, ознобом, рвотой, сильными болями в животе;

легочная — напоминает тяжелую пневмонию: появляются кашель, боль в груди, высокая температура, лихорадка, слабость, а также возможен кашель с кровью;

кожная — множественные язвы по всему телу, которые могут прогрессировать до абсцесса.

«Обычно заболевание распространяется в регионах с жарким и влажным климатом (Таиланд, Индонезия). Если человек совсем недавно вернулся из путешествия и ощутил какой-либо из перечисленных симптомов, нужно сразу обращаться к врачу», — пояснила специалист.

Она также рассказала, что чаще всего заражаются мелиоидозом люди среднего возраста с сопутствующими заболеваниями:

сахарным диабетом;

заболеваниями легких;

проблемами с печенью и почками;

онкологией.

Есть риск летального исхода

Легочная и септическая формы мелиоидоза могут привести к смерти, предупредила Мескина.

«Эти две формы болезни развиваются стремительно и протекают очень тяжело. А поскольку в самом начале болезнь может напоминать обычный грипп, состояние может быстро ухудшаться, абсцессы в легких приводят к легочной недостаточности, что повышает риск смерти», — сказала инфекционист.

Меры предосторожности и лечение

Чтобы избежать заражения на отдыхе, врач рекомендовала:

не ходить по улице босиком;

не садиться в купальнике на песок;

избегать купания в пресных водоемах;

если есть открытые раны на коже (порезы, царапины, ссадины), заклеивать их пластырем перед выходом на улицу;

пить только бутилированную воду.

Если человек уже заразился, необходима госпитализация и прием курса антибиотиков широкого спектра действия, дополнила Мескина.

«Длительность лечения при этом зависит от формы заболевания и степени поражения организма. На полное выведение бактерии-возбудителя из организма понадобится около 3–6 месяцев», — сказала инфекционист.

А в середине мая в Африке зафиксировали вспышку лихорадки Эбола. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела в регионе чрезвычайную ситуацию (ЧС) международного значения. Подробнее о том, что это за вирус и насколько он опасен — в материале «Вечерней Москвы».