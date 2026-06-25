Как Южная Корея спасает от рака пациентов из России

Южная Корея сегодня — один из мировых лидеров медицинского туризма, и особенно ярко это проявляется в лечении онкологии. Здесь, в стране, где технологии возведены в культ, можно увидеть, как он служит человеческой жизни. Тёплый приём, почти церемониальная вежливость, с которой корейские врачи и администраторы относятся к каждому человеку, — это не просто культурный код. В больничных стенах он превращается в особую форму заботы. Здесь не торопятся, подробно объясняют, стараются услышать и понять. Спецкор НСН побывал в ключевых медицинских центрах Южной Кореи — в Инчхоне, Сеуле и Пусане.

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СТАТИСТИКА И ВИДЫ РАКА

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), рак остаётся ведущей причиной смерти в стране, но показатели выживаемости неуклонно растут благодаря ранней диагностике и современным методам лечения. Например, пятилетняя выживаемость при раке щитовидной железы достигает 99,8%, при раке молочной железы — около 93%, а при колоректальном раке — порядка 73%. Такие цифры стали возможны благодаря массовым скрининговым программам и внедрению ИИ в диагностику: алгоритмы анализируют маммограммы, КТ и гастроскопические снимки, помогая врачам выявлять опухоли на самых ранних стадиях.

Среди самых распространённых видов рака в Южной Корее — рак желудка, колоректальный рак, рак лёгких и рак печени. К слову, именно эти типы онкологии чаще всего и становятся причиной обращения иностранных пациентов, в том числе россиян.

ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ПРАВИЛА

В одном из ведущих медицинских учреждений страны — госпитале Святой Марии при Католическом университете (The Catholic University of Korea, Seoul ST. Mary’s Hospital) — спецкору НСН показали, как работает роботизированная хирургия: операции на простате, щитовидной железе и даже на органах брюшной полости проводят с минимальной инвазивностью — через крошечные разрезы. Робот Da Vinci позволяет хирургу видеть операционное поле в 3D-формате с многократным увеличением, а его манипуляторы повторяют движения врача с ювелирной точностью. Это снижает риск осложнений и ускоряет восстановление.

В сеульском многопрофильном медицинском центре Новос (Seoul Novos Hospital) делают ставку на персонализированную медицину. Это учреждение с высокой репутацией, сильной научной базой и многолетним опытом работы с иностранными пациентами — в том числе из России. Здесь активно используют молекулярно-генетическое тестирование опухолей. Врачи определяют мутации в ДНК раковых клеток и подбирают таргетную терапию — препараты, которые бьют точно в цель, не затрагивая здоровые ткани. Такой подход особенно эффективен при лечении немелкоклеточного рака лёгкого и меланомы.

Ещё одна гордость корейских клиник — протонная терапия. В отличие от традиционной лучевой терапии, протонный пучок доставляет максимальную дозу радиации непосредственно в опухоль, почти не повреждая окружающие ткани. Это особенно важно при лечении опухолей у детей и в труднодоступных местах — например, в головном мозге или возле спинного мозга. В госпитале Евангелия при университете Кощин (Kosin University Gospel Hospital), спецкору НСН рассказали, как протонная терапия сокращает курс облучения и уменьшает побочные эффекты, что критически важно для качества жизни пациента.

В больнице при университете Донг-А (Dong-A University Hospital) в Пусане спецкору НСН рассказали, что российские пациенты ценят не только технологии, но и комплексный подход, ведь в Корее не просто лечат опухоль, но и помогают справиться с психологическими последствиями болезни, подбирают диету, реабилитацию и даже помогают с организацией проживания и транспорта. Больница при университете Донг-А — это крупный академический медицинский центр, где наука, передовая техника и мультидисциплинарный подход работают на результат в лечении онкологии.

КОМФОРТ И ПОДДЕРЖКА

Одна из сильных сторон корейского медицинского туризма — продуманная инфраструктура для иностранцев. Во многих клиниках работают международные отделы, где есть переводчики на русский язык. В некоторых больницах можно даже получить персонального координатора, который будет сопровождать пациента на всех этапах — от записи на приём до выписки.

Переводчики не просто переводят слова врача — они помогают разобраться в сложных медицинских терминах, объясняют план лечения, отвечают на вопросы родственников и помогают оформить все документы. Кроме того, в клиниках есть русскоязычные информационные материалы, приложения и чаты, где можно задать вопрос в любое время.

Атмосфера в больницах поражает своим спокойствием и уважением к пациенту. В Корее к больному из России относятся не как к «носителю диагноза», а как к человеку, которому нужно и можно помочь.