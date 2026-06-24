Смертельное заболевание стали чаще выявлять в России

Заболеваемость гепатитом С в России в 2025 году составила 40,8 случая на 100 тысяч человек, что почти на треть превышает плановый показатель госпрограммы.

Как следует из заключения Счётной палаты, целевого уровня удалось достичь лишь в 18 из 85 регионов. При этом в ведомстве подчеркнули, что превышение связано с улучшением диагностики: в 2024 году в диспансеризацию для граждан старше 25 лет включили исследование на антитела к гепатиту С.

Председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко подтвердил, что рост показателя не стоит воспринимать как негативный тренд.

«Много больных не там, где много болеют, а там, где их много выявляют», — цитирует эксперта "Ведомости".

У большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, и от момента заражения до постановки диагноза могут пройти годы. Без лечения гепатит С способен привести к циррозу или раку печени.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина назвала главного врага аллергиков в России.