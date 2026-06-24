Эксперт ответил, опасно ли заражение сибирской язвой в Монголии для России

Сибирская язва есть в России, но ситуация контролируемая, случай обнаружения инфекции у человека в Монголии опасений не вызывает. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

"Случай в Монголии - это просто статистический эпизод. Сибирская язва есть везде, и у нас ее много. Поэтому нужно соблюдать все правила, которые известны давно. Не даром она сибирской называется, не африканской, а сибирской. Потому что мы впервые ее в XVIII веке квалифицировали как заболевание", - сказал Онищенко.

Он добавил, что это очень распространенная бактерия, а распространена она потому, что научилась в процессе своей эволюции проводить жизнь в виде споры (когда она впадает в своего рода анабиоз, покрывается оболочкой и может жить в земле десятилетиями). Академик напомнил, что в России порядка 30-40 тыс. сибиреязвенных скотомогильников, все они огорожены и не представляют опасности.

Онищенко отметил, что случаи заражения сибирской язвой бывают у тех, кто содержит рогатый скот. Животное заражается, а люди от безысходности пускают его на мясо.

"И если они опытные, то все сделают хорошо, и ничего не будет. А если он там где-то себя поранит, у него возникнет сибиреязвенный карбункул на месте проникновения, потом воспаляются подмышечные лимфоузлы, потом это переходит в тяжелую форму и кончается, если не лечить, смертью", - говорит Онищенко.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Монголии у жителя сомона Тэс выявлен случай заражения сибирской язвой. Этот район находится вблизи границы с российской Тувой.