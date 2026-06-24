Россияне завозят лихорадку Денге в страну

За пять месяцев 2026 года зафиксированы 127 случаев завоза лихорадки денге в Россию.

"Риск распространения лихорадки денге на территории Российской Федерации отсутствует, но возможны случаи завоза заболевания путешественниками, прибывающими из эндемичных стран", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, в 2025 году в Россию зафиксированы 178 завозных случаев.

Во всем мире с начала 2026 года лихорадкой денге заразились почти 1,4 миллиона человек. Наиболее распространено заболевание в странах Панамериканского региона, в том числе в Таиланде, на Мальдивах и во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что завозной случай мелиоидоза зарегистрирован в РФ. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Речь идет об особо опасном тропическом инфекционном заболевании. Его основными симптомами являются: высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови.