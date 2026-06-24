Минздрав перевыполнил план по привлечению россиян к ЗОЖ в 2025 году

Минздрав России в 2025 году перевыполнил план по привлечению людей к здоровому образу жизни. В 30 регионах показатель числа приверженцев ЗОЖ оказался выше ожидаемого на 25%, а в целом по стране он составляет более 11%, следует из данных министерства, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Факт 11,5% при плане 10,5%. 89 субъектов Российской Федерации достигли показателя", - отмечается в материалах.

В России реализуется федеральный проект "Здоровье для каждого", который направлен на формирование приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и предупреждения развития заболеваний. Установленный в рамках этого проекта показатель по числу людей, ведущих ЗОЖ, в прошлом году на 25% перевыполнили 30 регионов страны.

Ожидается, что к 2030 году число людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличится до 13,6%.