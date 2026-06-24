В России стали «скрывать» детей с аутизмом из статистики

Многодетная мать из Краснодарского края почти три года судится с психиатрической больницей, отказывающейся признать аутизм у дочери из-за того, что такие дети «дорого обходятся краю». Об этом пишут «Известия».

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По словам женщины, диагноз дочери подтвердили в федеральном Научном центре психического здоровья и ещё семь врачей, однако в краснодарской больнице настаивают на госпитализации. Источник издания утверждает, что в регионе принято негласное решение не ставить аутизм из-за больших бюджетных расходов.

Проблема носит общероссийский характер, говорится в публикации. Трое из четырёх детей с аутизмом либо не имеют диагноза, либо получают другой, а разница в уровне диагностики между регионами достигает 104,5 раза.

Ведущий научный сотрудник ФРЦ РАС Дарья Переверзева пояснила, что биологического теста на аутизм нет, диагноз ставится по наблюдению, а симптомы выглядят по-разному. Директор по правовым вопросам Елена Лазутина напомнила, что решение психиатра можно обжаловать в суде.

Напомним, что отсутствие диагноза лишает ребёнка доступа к тьютору, адаптированной программе в школе и реабилитации. Если аутизм кодируется другим расстройством, дети становятся невидимыми для статистики, и регион планирует меньше специалистов. Без правильно поставленного диагноза также невозможно оформить инвалидность.