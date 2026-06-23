Россиян пригласили на бесплатную проверку на онкозаболевания

В Подмосковье уровень онкозаболеваемости на треть ниже общероссийского, отмечают в областном Минздраве.

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«Если в 2024 году в Московской области было выявлено около 33 тысяч случаев злокачественных новообразований — примерно 340-350 случаев на 100 тысяч жителей, то в среднем по России этот уровень около 460 на 100 тысяч. А за 2025 год в Подмосковье смертность от злокачественных новообразований снизилась на 41%. Власти также связывают это с комплексным подходом: раннее выявление, эффективное лечение и профилактика», — объяснили в министерстве.

В субботу, 27 июня, в Центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по всей Московской области пройдет очередной День здоровья. И жители региона смогут пройти комплексное обследование организма на наличие онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

В зависимости от возраста, пола и уже имеющихся медицинских исследований каждый желающий сможет пройти до семи различных онкоскринингов. Это позволит оценить индивидуальные риски развития онкологических заболеваний и выявить возможные проблемы на самой ранней стадии, говорится в информации Минздрава.

«Особенность акции заключается в персонализированном подходе: перечень обследований будет формироваться индивидуально для каждого пациента, чтобы не дублировать уже пройденные исследования и сфокусироваться на необходимых именно ему анализах и диагностике», — прокомментировала заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Пройти обследования можно будет бесплатно без предварительной записи в ближайшем ЦАОП. И медики напоминают, что ранняя диагностика — ключ к успешному лечению. Специалисты призывают всех жителей Подмосковья, особенно молодежь, воспользоваться этой возможностью и уделить время своему здоровью.