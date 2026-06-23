Резкое снижение массы тела может привести к нескольким негативным последствиям, например, смещению положения почек, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

«Резкое снижение массы тела может привнести ряд нежелательных явлений — потерю мышечной ткани, снижение устойчивости иммунной системы, негативное влияние на психоэмоциональный фон, нарушения водно-электролитного баланса и даже смещение внутренних органов, таких как почки ("блуждающая почка"), так как жировая ткань один из факторов фиксации данного органа. Клинически значимым считается снижение массы тела более чем на 5% от исходного значения за период от 1 до 6 месяцев», — объяснил врач.

По его словам, снижение массы тела может быть преднамеренным и непреднамеренным.