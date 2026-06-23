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Врач назвал четыре вопроса для выявления риска рака предстательной железы

Lenta.ru

Врач-радиолог, онколог Иржи Кубеш назвал четыре вопроса для мужчин, которые помогают выявить риск рака предстательной железы. Их доктор перечислил изданию Daily Star.

Врач назвал четыре вопроса для выявления риска рака предстательной железы
© Lenta.ru

В первую очередь врач посоветовал поинтересоваться, были ли в семейной истории случаи рака простаты.

«На ранних стадиях этот вид рака протекает без симптомов, поэтому важно знать уровень своего риска», — объяснил он.

Также онколог призвал спросить о любых изменениях с мочеиспусканием, наличии крови в моче и о дате последнего посещения терапевта.

«Мужчинам трудно говорить о проблемах со здоровьем, многие откладывают визит к врачу, даже при наличии симптомов. Поэтому такие вопросы могут мягко подтолкнуть человека пройти обследование», — отметил специалист.

Ранее Кубеш рассказал, что рак предстательной железы легко спутать с возрастными изменениями. По его словам, это одна из причин, по которой пациенты могут узнавать о заболевании только на поздней стадии.