Роспотребнадзор сообщил о начале подъема заболеваемости сальмонеллезом

Эпидситуация по стране сейчас стабильная, но отмечается сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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«В целом эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабильная, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями», — говорится в сообщении ведомства в "Максе".

В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения нормативных документов и методических рекомендаций, особенно в разгар летнего сезона, когда дети находятся в организованных коллективах, а туристические потоки увеличиваются.

Территориальным органам Роспотребнадзор поручил усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе энтеровирусными инфекциями, геморрагическими лихорадками и опасными инфекциями. Актуальными в том числе являются инфекции, передающиеся комарами. Организован комплекс мер по их профилактике.

Роспотребнадзор призвал граждан быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов. В случае ухудшения самочувствия, в том числе после возвращения из-за рубежа, следует немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу, в какой стране вы побывали.