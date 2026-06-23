Определен показатель младенческой смертности в России

По итогам января — мая этого года показатель младенческой смертности в России составил 3,4 промилле. Об этом в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Семья" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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«Сегодняшние результаты продолжают улучшаться. В первую очередь я говорю о младенческой смертности. Сегодня за пять месяцев показатель в 3,4 промилле», — передает его слова РИА Новости.

Министр отметил, что это один из самых низких показателей среди крупных стран, включая США, Канаду, Китай и другие.

Однако в некоторых регионах России показатели пока выше среднероссийских, добавил Мурашко. Специалисты национальных медицинских и исследовательских центров проводят соответствующие мероприятия по оснащению оборудования и подготовке персонала.