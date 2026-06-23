Девять скрытых признаков расстройства пищевого поведения

Вопреки распространенному мнению расстройство пищевого поведения начинается не с истощения или приступов обжорства. Оно стартует с безобидных, на первый взгляд, действий: человек решает питаться правильнее, начинает следить за фигурой, увлекается спортом. Кажется, что человек просто озаботился своим здоровьем, поэтому окружающие поддерживают и хвалят за силу воли. Только вот внутри уже запускается механизм саморазрушения. К моменту, когда проблема становится очевидной, человек часто оказывается на эмоциональном дне. Как распознать РПП на ранней стадии, когда оно еще прячется за маской здорового образа жизни? Разбираемся вместе с психотерапевтом Виктором Старостиным.

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«Расстройство пищевого поведения — это психическое заболевание, при котором еда перестает быть естественной частью повседневности и превращается в источник постоянной тревоги, страха и вины. Вся жизнь выстраивается вокруг питания, веса и формы тела. По статистике, различные формы РПП диагностируются как минимум у 9% населения планеты. В развитых странах этот показатель достигает 10%. Около 14 миллионов человек в мире живут с диагнозом, и только небольшая часть получает помощь. Симптомы чаще бывают явными — резкая потеря веса, вызывающе малое количество еды, рвота после приемов пищи. Но есть сигналы, которые незаметны для посторонних и даже для самого человека», — говорит Виктор.

Интерес к готовке без видимой причины

Человек внезапно начинает проводить часы на кухне, изучать сложные рецепты, покупать необычные ингредиенты. При этом его профессиональная деятельность не связана с кулинарией, и раньше такого увлечения не наблюдалось. В чем здесь опасность?

«Готовка становится способом находиться рядом с едой, но не есть ее. Человек кормит других, получает удовольствие от процесса, но сам избегает употребления приготовленного. Это форма контроля дает иллюзию участия в пищевой культуре без реального контакта с едой», — отмечает психотерапевт.

Маниакальный подсчет калорий и БЖУ

Здоровый человек не считает калории каждый день. Он может прикинуть что-то в уме, если худеет к отпуску, но это длится пару недель и быстро забывается. При РПП подсчет становится ритуалом. Каждый прием пищи превращается в математическую задачу: сколько белков, жиров, углеводов, сколько граммов, какой гликемический индекс. Человек боится потерять контроль над тем, что попадает в организм. Даже если он ест достаточно, сам процесс вычислений истощает психику.

Ежедневное взвешивание

«Вставать на весы раз в месяц или на приеме у врача — нормально. Вставать на весы каждое утро (а иногда и несколько раз в день) — это уже симптом. Цифра на дисплее определяет настроение на весь день. Если она меньше, чем вчера — день удался. Если больше — начинается тревога, самообвинения, желание исправить ситуацию голоданием или тренировкой», — комментирует эксперт.

Человек искренне верит, что просто следит за весом, как любой современный человек. Но в этой привычке уже заложена зависимость самооценки от цифры на весах.

Резкое увлечение здоровым питанием и вегетарианством

Когда человек вдруг становится строгим веганом или сыроедом, притом что раньше спокойно ел все подряд, это не всегда про этику или экологию. Часто за этим стоит желание создать жесткие рамки, внутри которых можно существовать. Список разрешенных продуктов сужается чуть ли не каждый день, появляются новые правила.

«Вместо радости от еды приходит напряжение. Такие диеты часто маскируют страх перед обычной пищей, которая опасна и вредна. Интерес к ПП становится навязчивым, вытесняет другие темы из жизни, и в этом уже нет ничего здорового», — говорит Виктор.

Критические замечания в адрес своей и чужой внешности

Человек с РПП постоянно комментирует тела окружающих и фанатично отмечает, кто поправился или похудел. Это проекция собственной тревоги на других. Он живет в состоянии постоянного сканирования реальности на предмет нормальности фигуры.

«Но чаще всего критика направлена на самого себя: "я толстая", "у меня ужасный живот", "кожа дряблая, есть целлюлит". Эти фразы могут произноситься в шутку или как бы между делом, но их регулярность — повод насторожиться», — отмечает психотерапевт.

Изменение продуктовой корзины

В магазине человек начинает выбирать только обезжиренные продукты, без сахара, с минимальной калорийностью. Время, потраченное на изучение этикеток, увеличивается в разы. Появляются нелогичные ограничения: исключается целая группа продуктов (например, молочка или хлеб) без медицинских показаний.

«Человек может внезапно избавиться от всех вредных запасов на кухне, выбросить продукты, которые еще можно есть, только потому что они не вписываются в новые правила. Это говорит о потребности в жестких границах, которые успокаивают тревогу», — комментирует эксперт.

Изоляция от встреч с друзьями и коллегами

Человек начинает избегать кафе, ресторанов, корпоративов и дней рождения. Ему попросту страшно оказаться в ситуации, где он не контролирует меню (хотя сейчас в любом заведении можно попросить официанта принести раскладку КБЖУ). Страх публичного приема пищи, невозможность соблюсти диетические правила, опасность потерять контроль — все это толкает на отказы. Человек просто не может позволить себе оказаться за столом с другими людьми.

Компульсивные тренировки

Спорт становится обязательством. Человек тренируется, даже когда болен, травмирован или обессилен. День без физической нагрузки вызывает чувство вины, панику, ощущение, что все пропало и он точно поправится на добрых 2-3 кг.

«Схема простая: съел что-то лишнее — отработал в зале. Вечером, после тяжелого дня, заставил себя побежать. При этом сам человек говорит, что это дисциплина, сила воли и забота о здоровье. Но внутри явный страх, что без тренировок тело изменится и он потеряет контроль», — отмечает Виктор.

Эмоциональная зависимость от еды

Настроение человека начинает чуть ли не напрямую зависеть от того, что и сколько было съедено. Малейшее отклонение от плана питания, и человек проваливается в чувство вины, стыда, разочарования в себе. Если удалось съесть меньше, чем планировалось, появляется эйфория. Если больше, депрессивных мыслей не избежать. Эмоции привязаны к еде сильнее, чем к событиям жизни. Это один из главных, но наименее заметных признаков развивающегося расстройства.