Врач рассказала, как тропический мелиоидоз проникает в организм

В России выявили завозной случай мелиоидоза — опасного тропического заболевания, которое подстерегает туристов в тропических странах. О симптомах и способах распространения инфекции в интервью MIR24.TV рассказал заслуженный врач России, главный врач ФГБУ Детский санаторий «Васильевское Министерства здравоохранения РФ Ольга Шарапова.

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«За мелиоидозом стоит очень опасная бактерия, которая обитает в тропиках, а именно в земле. Она активизируется после ураганов, проникая в тело человека даже через небольшие царапины. Также этот микроб может заразить человека через пищу, воду, воздух, а иногда передается и от животных», — Ольга Шарапова, заслуженный врач России, главный врач ФГБУ Детский санаторий «Васильевское» Министерства здравоохранения РФ.

По словам врача, наибольшую угрозу инфекция представляет для пожилых людей и тех, кто страдает диабетом или имеет заболевания легких, печени и почек.

Кроме того, особенность этой болезни в том, что от момента заражения до первых симптомов может пройти как 21 день, так и несколько лет.

Когда же заболевание основательно проявляется, то оно сразу бьет по всему организму — повышается температура до 40 градусов, появляется боль в грудной клетке, кашель с кровью, понос, а на теле образуются гнойники, рассказывает врач.

Чтобы обезопасить себя, очень важно соблюдать меры предосторожности, находясь в отпуске.

Ольга Шарапова советует избегать любого контакта с почвой, не ходить босиком, а лучше всего носить закрытую обувь. Также важно исключить контакт с животными, не купаться в пресных водоемах, а уж тем более в стоячих.