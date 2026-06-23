В России расширили перечень кардиологических препаратов

Перечень лекарств для лечения кардиологических заболеваний за 5 лет расширили на 386 наименований, более 85% из них производятся в России. Об этом рассказал начальник отдела лекарственного обеспечения департамента регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Александр Ложкин в рамках V всероссийского экспертного форума "Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни".

"У нас за последние 5 лет арсенал препаратов, применяемых для лечения кардиологических заболеваний, был расширен на 386 наименований, из них 324 лекарственных препарата, это более 85%, - отечественного производства. Минздравом России совместно с Минпромторгом России работа в данном направлении продолжается", - сказал Ложкин.

Он добавил, что в 2026 году уже за первый квартал было зарегистрировано четыре таких лекарства. Кроме того, российские препараты активно используются при проведении клинических исследований - в них применяется 61% препаратов отечественного производства.