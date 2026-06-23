Врачи спасли пациента с инфарктом на пересаженном сердце

Врачи Долгопрудненской клинической больницы провели экстренную операцию мужчине, который перенес инфаркт на пересаженном сердце. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В региональный сосудистый центр Долгопрудненской клинической больницы бригадой скорой помощи был доставлен 49-летний мужчина с подозрением на острый коронарный синдром – состояние, при котором блокируется приток крови к сердцу по коронарной артерии. Ситуацию осложняло то, что ранее, свыше 15 лет назад, он перенес инфаркт, а затем трансплантацию сердца», – говорится в сообщении.

Так, при поступлении в больницу врачи диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда на трансплантированном сердце. В ходе исследований врачи выявили полную закупорку одной из основных артерий сердца тромбом, в связи с чем было принято решение о выполнении малоинвазивной операции и установке стента для восстановления кровотока.

В пресс-службе подчеркнули, что проведение чрескожных коронарных вмешательств на трансплантированном сердце относится к числу редких и технически сложных операций.

«Такие пациенты требуют особого подхода как во время вмешательства, так и на этапе послеоперационного наблюдения. Наши специалисты уже имеют опыт лечения подобных случаев, что позволяет успешно оказывать помощь даже в самых непростых ситуациях», – приводятся в сообщении слова заведующей региональным сосудистым центром Долгопрудненской клинической больницы Юлии Прилуцкой.

Как уточняется, в настоящий момент мужчина выписан на амбулаторное наблюдение.