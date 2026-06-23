Мясников объяснил, почему МРТ недопустимо делать без назначения врача

Телеведущий Александр Мясников раскрыл НСН, что МРТ — высокотехнологичная процедура, требующая тщательной расшифровки, поэтому для ее проведения должны быть веские основания.

© РИА Новости

МРТ должно проводиться строго после назначения врача, иначе это ведет к выявлению находок неясной клинической значимости и запускает дальнейший маховик исследований и финансовых затрат. Об этом НСН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Проведение МРТ с 1 сентября станет доступно пациентам в России без назначения лечащего врача, следует из приказа Минздрава РФ. Напомним, что сейчас для МРТ по ОМС сначала нужно получить направление у терапевта или профильного специалиста. Мясников категорически не согласился с необходимостью нововведения.

«Я считаю, что проведение любого исследования, тем более такого высокотехнологичного, как МРТ, возможно только с назначением врача. Неоправданное проведение любого инструментального обследования ведёт к выявлению массы находок неясной клинической значимости. То есть мы видим что-то, а объяснить не можем. Все это раскручивает маховик дальнейших исследований. Предложение Минздрава абсолютно неправильно с медицинской точки зрения. Возьмите простой пример с головной болью или болью в спине: все рекомендации прямо говорят, что первые шесть недель мы не делаем даже рентген, потому что это никак не влияет на тактику лечения», — отметил он.

Мясников также подчеркнул, что расходы на уточнение таких диагнозов превышают затраты на лечение серьезных болезней.

«При головной боли МРТ делается только при наличии определённых "красных флагов", иначе это ведёт опять же к умножению находок неясной хронической значимости, которые являются основным источником расхода на медицину. То есть то, что мы направляем на лечение диабета, сердечных болезней, гепатитов, по расходам значительно меньше, чем те средства, что во всём мире направляются на уточнение вот этих самых находок», — рассказал он.

Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил НСН, что неправильно продавать рецептурные препараты без рецепта, однако также не стоит демонизировать применение аналогов «Оземпика» для похудения.