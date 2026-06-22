Эпидемия помешательства: почему в мире все больше психически больных людей

Число зарегистрированных психических больных на нашей планете с 1990 года выросло почти вдвое — до 1,17 миллиарда человек. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться, что сводит мир с ума.

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Эти малоприятные цифры представил старейший и авторитетнейший медицинский журнал «Ланцет». В его последнем номере приведены данные международного исследования «Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска», касающихся нарушений психики. Почти двукратный (точнее, 95,5 процента) рост заболеваемости можно объяснить быстрым увеличением числа жителей Земли. Однако психиатры отмечают и значительный рост относительных показателей — распространенность душевных болезней выросла почти на четверть и составляет 14,2 процента от всего населения планеты. Каждый седьмой — с диагнозом!

Один процент россиян стоит на учете в ПНД. Реальная заболеваемость во много раз выше.

Причем речь идет не о каких-нибудь пограничных состояниях, которые можно отнести к особенностям склада личности, а о грозных заболеваниях, которые впоследствии способны привести к инвалидности и даже преждевременной смерти. Это тревожные расстройства (постоянный страх, панические атаки), депрессия, дистимия (длительная, почти постоянная депрессия), нервные анорексия и булимия (соответственно, отказ от пищи и неконтролируемое переедание), шизофрения и расстройства поведения (агрессия, асоциальные поступки).

Тенденция увеличения числа больных видна во всем мире (наблюдения ведутся в 21 регионе планеты, в 204 странах), причем как среди мужчин, так и среди женщин. Что же в последние десятилетия происходит с нашей нервной системой?

Выход из тени

Отчасти рост заболеваемости объясняется улучшением диагностики. Постепенно растет число психиатров, особенно в развитых странах. И они — чистая математика! — осматривают больше людей и ставят больше диагнозов. Доступности этого вида медицинской помощи послужило развитие телемедицины. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ряде беднейших стран на 100 тысяч населения приходится меньше одного психиатра. Да и в целом развитие мировой психиатрии отстает от потребностей.

Выявлению патологии способствует глобализация. Раньше человек мог всю жизнь прожить в своей деревне, раз или два выбравшись в ближайший город. Соседи прекрасно знали о его проблемах с психикой, но поставить диагноз было некому. Теперь население стало намного мобильнее, люди переезжают в поисках работы, и человек все чаще оказывается на виду. Растет и вероятность консультации профильного специалиста.

И, наконец, меняется отношение к таким людям. Еще недавно информацию о психически больных родственниках тщательно скрывали. Стоявших на учете в психоневрологических диспансерах (ПНД) старались не брать на работу. Сначала общество повернулось лицом к инвалидам, а теперь делает то же и по отношению к больным с ментальными расстройствами. Все больше понимания, что это такие же болезни, как, скажем, артрит или бронхиальная астма. Мы же их не стыдимся? Реже становятся случаи предвзятого отношения к больным. Многие перестали держать свои диагнозы в тайне и… попали в статистику.

Интересен феномен сумасшедшего (уж простите за каламбур!) увеличения популярности антидепрессантов. В России за семь последних лет их продажи выросли в четыре раза! Конечно, спрос подстегнуло увеличение числа больных. Но справедливости ради отметим, что имеются и чисто медицинские причины. Современные препараты имеют незначительные «побочки», они не вызывают лекарственной зависимости. Теперь их назначают не только психиатры, но и врачи других специальностей: кардиологи, неврологи, хирурги, гастроэнтерологи. Наконец, среди молодых людей стало модным обсуждать свое ментальное здоровье. И как тут не упомянуть, что пьешь новейшие антидепрессанты!

Одиночество в сети

К сожалению, есть и реальный рост распространенности психических болезней. Их тоже можно отнести к болезням цивилизации. Все дело в образе жизни современного человека, особенно в мегаполисе. Постоянные стрессы и перегрузки, стремительный темп жизни, когда некогда остановиться-отдышаться. Одиночество в каменных джунглях больших городов, где люди облепляют всех сетью, но ни с кем поговорить по душам. Не каждый совладает со страхом потери работы — он точит мозг потихоньку, но почти непрерывно. Добавьте сюда еще набранные кредиты.

Все это вместе словно проверяет психику и провоцирует ее нарушения. Трудности социальной адаптации ощущаются уже в юности. Но еще сильнее влияние социальных сетей, особенно если молодые люди проводят в них больше четырех часов в день. Там свои специфические угрозы: травля, обман, зависть к тем, кто обеспечен и хорошо выглядит. Неокрепшая психика не всегда способна этому противостоять. По данным ВОЗ, в мире 14 процентов подростков в возрасте от 10 до 19 лет страдают психическими расстройствами. В России, согласно официальной статистике, диагноз имеют десять процентов подростков. За последнее десятилетие их число увеличилось на треть.

Появилась мода обсуждать свое ментальное здоровье.

Береги душу смолоду

Страх потери рассудка по-прежнему один из самых сильных. Все знают знаменитые строки: «Не дай мне бог сойти с ума. // Нет, легче посох и сума». Но заметим, что во времена Пушкина самым эффективным средством лечения была смирительная рубашка. Теперь же в арсенале врачей есть достаточный выбор работающих лекарств, периодически появляются новые. При этом следует помнить: чем раньше начать лечение, тем больше шансов вернуть человеку полный контроль над сознанием. И тем менее тяжелой от диагноза может стать терапия. Оптимальный вариант — немедленно обратиться к врачу при появлении первых же болезненных симптомов.

Чем меньше станет запущенных случаев, когда больной нуждается в постоянном врачебном контроле и посторонней помощи, тем реже будут госпитализации, тем меньшему числу больных потребуется выход на инвалидность. А значит, сократятся и расходы в этой области здравоохранения. Не надо пугаться статистики — надо изучать тенденции и действовать.

Великие безумцы

Психический диагноз не обязательно ставит крест на профессиональной карьере. Скажем, что в таких областях человеческой деятельности, как творчество или наука, больным людям порой удается добиться просто выдающихся успехов. Вот лишь несколько наиболее ярких и показательных примеров.

Михаил Врубель, художник

Психиатры говорили сразу о нескольких заболеваниях: шизофрении, эпилепсии, маниакально-депрессивном психозе.

Николай Гоголь, писатель

Галлюцинировал, страдал из-за тяжелой ипохондрии. Полагал, что все его органы смещены, а желудок перевернут.

Александр Иванов, художник

Из-за боязни быть отравленным часто питался лишь хлебом и яйцами. Воду брал в уличных фонтанах.

Фридрих Ницше, философ

Страдал манией величия. Однажды разослал знаменитую записку:

«Через два месяца я стану первым человеком на земле».

Джон Форбс Нэш, математик

Всю жизнь боролся с галлюцинациями. Его история показана в фильме «Игры разума», получившем четыре «Оскара».

А Минздрав РФ обновил стандарт лечения панических атак, в частности, теперь добавлена возможность направлять пациентов сдавать анализ на ВИЧ, гепатиты B, C и трепонему бледную и проходить светотерапию. В качестве терапии останутся индивидуальные и групповые занятия, транскраниальная магнитная стимуляция. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта, кандидата медицинских наук Евгения Фомина, зачем при панических атаках сдавать эти анализы и эффективна ли светотерапия.