Кому положена бесплатная вакцина от клещевого энцефалита

Дефицит вакцины от клещевого энцефалита, на который в начале мая жаловались россияне, устранен. Регионы получили дополнительные поставки препарата. Как сообщили "РГ" в Росздравнадзоре, вакцины для профилактики клещевого энцефалита производятся в стране и стабильно поступают в гражданский оборот.

По данным ведомства, за пять месяцев 2026 года выпущено более трех миллионов доз вакцины для профилактических прививок от клещевого энцефалита и более 580 тысяч доз иммуноглобулина против клещевого энцефалита - этот препарат вводится для экстренной профилактики после укуса клеща, если есть риск заражения, а человек не привит. Производство вакцин не только не сокращалось, но даже выросло: в прошлом году за тот же период (с января по май включительно) российские предприятия выпустили 2,8 миллиона доз вакцины и 523 тысячи доз иммуноглобулина.

В начале мая дефицит вакцины сразу в нескольких регионах был вызван не отсутствием препарата, а ажиотажным спросом самих жителей. Его причину в региональных Минздравах корреспондентам "РГ" назвать не смогли.

Корреспондент "РГ" из Екатеринбурга лично пытался записаться на прививку, но не смог - ни в государственную больницу, ни в частную. В Удмуртии раньше времени закончились запасы бесплатной вакцины, сделать прививку можно было только за деньги. С такой же проблемой столкнулись в Костромской области и в Алтайском крае.

В мае я обзванивала все клиники города, и нигде не было экстренной прививки от клеща, - рассказала жительница Барнаула Анна Лебедева. - Только в июне смогла привиться.

Сейчас ситуация выправилась. Регионы заказали дополнительные партии вакцины.

Препараты поступают в регионы в соответствии с контрактами на их закупку, заключенными субъектами Российской Федерации, - уточнили в Росздравнадзоре.

В Кировской области, например, на 2026 год в плане предусмотрено более 45 тысяч доз вакцины для взрослых и детей. Годом ранее туда поставили 24,5 тысячи доз вакцины, и остаток на конец года составил более трех тысяч доз. Но в этом сезоне спрос вырос, и поставки увеличили почти в два раза. Сейчас в наличии 3200 доз вакцины для взрослых и 5900 доз для детей. Но ставить прививку в разгар сезона людей отговаривают - по мнению врачей это опасно.

Прививаться против клещевого энцефалита можно круглогодично. Но важно понимать: вакцинацию необходимо закончить минимум за две недели до начала эпидемического сезона. В идеале первая прививка делается осенью-зимой, а вторая, обеспечивающая стойкий иммунитет, вводится с интервалом от месяца до полугода после первой. В разгар сезона делать прививку именно для того, чтобы защититься сейчас, а не сформировать иммунитет на будущее, уже поздно. Можно использовать экстренную прививку, однако действовать она начнет только через две недели.

В разгар сезона делать прививку именно для того, чтобы защититься сейчас, а не сформировать иммунитет на будущее, уже поздно

В Роспотребнадзоре уточнили, что на начало июня прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,7 миллиона человек. Бесплатно прививают жителей эндемичных регионов, прежде всего - детей, пенсионеров, представителей профессий, чья работа сопряжена с рисками заражения (например, геологи, вахтовики).

Впрочем, даже в эндемичных регионах бесплатно привиться смогут не все. Свердловская область - в числе таких. К середине июня клещи покусали там 15 тысяч человек, из них порядка 200 лежат в больницах с подозрением на энцефалит или боррелиоз. И это число пострадавших для региона еще сравнительно невелико. В 2025 году клещи к середине июня здесь покусали уже 22,5 тысячи человек.

Но вакцинация в регионе положена только отдельным категориям жителей. Жительница Екатеринбурга Алена уверена, что это неправильно: прививка должна быть бесплатной для всех. Женщина несколько лет судится с горбольницей, которая отказала ей в безвозмездной услуге. На ее стороне были прокуратура и правозащитники. Их ключевой аргумент - есть утвержденный Минздравом календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В него входит и вакцинация от клещевого энцефалита. А по федеральному закону государство гарантирует: все процедуры из календаря бесплатны. Однако региональный Минздрав парирует: для бесплатной вакцинации необходимо распоряжение главного государственного санитарного врача области, а его не было уже много лет. В Роспотребнадзоре региона, в свою очередь, заявляют: неясно, из какого бюджета должна финансироваться процедура. Филиал "РГ" в Екатеринбурге составил коллективное обращение в прокуратуру для проверки. Пока ситуация не разрешилась.

В перечне эндемичных регионов - и Новосибирская область. Там с начала сезона в медицинские организации обратились уже почти 12 тысяч укушенных клещами. Сделать прививку бесплатно там можно, для этого потребуется направление врача поликлиники. Но если не успел привиться и поймал клеща - введение иммуноглобулина будет платным. Исключение - дети до 18 лет и льготники.

В Костромской области на бесплатную прививку могут рассчитывать дети от 4 до 17 лет и взрослые из группы риска: те, кто занимаются строительными, мелиорационными, сельскохозяйственными, геологическими, лесозаготовительными и рядом других работ. Для остальных вакцинация платная. Цена варьируется от 600 до 1800 рублей.

К слову, энцефалит - далеко не единственное опасное заболевание, которое переносят клещи. В Кузбассе в этом году уже зарегистрированы случаи гранулоцитарного анаплазмоза человека и иксодового клещевого боррелиоза. Последний выявлен почти у 32 процентов пострадавших.

Клещей мы с приятельницей обнаружили на себе, уже собираясь ехать с дачи домой, - рассказала 50-летняя кемеровчанка Мария Петровна. - Я, как имеющая страховку и привитая, пошла в частную клинику, где покупала полис. Он дает право проверить насекомое сразу на шесть инфекций. Поздний вечер, а в клинике очередь. "Вы сегодня уже 39-я", - устало сказал доктор и добавил, что за сезон они приняли более тысячи укушенных. А подруга моя, которая не страховалась и прививку не делала, в этот же вечер обратилась в травмпункт поликлиники по месту жительства. Там очередь оказалась гораздо длиннее... Не прошло и суток, как нам сообщили результаты анализов: боррелиоз. Теперь вот пьем антибиотики и запасаемся репеллентами.

А как в столичном регионе?

В Москве и Московской области нашествие клещей начали отмечать еще в апреле. Как говорили тогда энтомологи, на рост числа этих насекомых повлияла теплая и снежная зима. Обычно пиком для региона считается время до середины июня включительно. Но в этом году спада пока не заметно. В столице обработку территорий против клещей ведут их балансодержатели. Так, например, во дворах за это отвечают управляющие компании, в большинстве случаев это ГБУ "Жилищник" районов. Как рассказал "РГ" замдиректора по содержанию и благоустройству Сергей Трифонов, обработку от клещей в теплое время они проводят дважды:

"Первую провели в конце мая, следующая будет в июле".

Это входит в договор обслуживания подведомственных территорий.

За обработку парков, где чаще всего можно подцепить клеща, отвечает их администрация. Но природоохранные территории, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории такую работу не ведут, так как она может неблагоприятно сказаться на представителях дикой фауны. Роспотребнадзор по Москве отметил, что в столице вопрос находится на постоянном контроле, эпидемиологическая ситуация спокойная.

По данным этого ведомства по Московской области, в регионе зафиксировано около шести тысяч обращений. Впрочем, санитарные врачи отмечают, что и тут цифра пока не выходит за рамки ежегодной статистики.

К счастью, ни один случай заболевания энцефалитом пока не подтвержден, а вот случаи заболевания клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма есть. Наибольшее число укусов клещей зафиксировано в Дмитровском и Талдомском городских округах, а также в Пушкинском, Истринском и Ногинском районах. Высокая активность насекомых также фиксируется в Шатуре, Егорьевске, Воскресенске, Раменском и Можайске.