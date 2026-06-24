Что даст пациентам цифровизация медицины

Региональные поликлиники и больницы переходят на электронный документооборот, оптимизируют маршрутизацию пациентов и внедряют искусственный интеллект.

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"Благодаря федеральному проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ" формируется единая цифровая среда, меняется сам принцип записи в поликлинику, алгоритмы смены медучреждения для наблюдения, а также общий регламент получения медицинской помощи", - пояснила "РГ"-Неделе ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, профессор Гузель Улумбекова.

В городах пациенты уже привыкли записываться к врачу в инфоматах или прямо из дома, с помощью компьютера или смартфона. Но это лишь один пример, как внедряется "цифра". Замминистра здравоохранения Вадим Ваньков уточнял, что до 2030 года планируется достичь высокого уровня "цифровой зрелости" в медицине. Разберем, что это означает для каждого пациента.

Медкарта всегда с вами

Главное новшество - формирование единого цифрового контура. По сути, это сквозная сеть, связывающая все медучреждения, страховые компании и смежные организации. На практике это означает: при переезде из региона в регион пациенту больше не нужно беспокоиться о бумажной медкарте. Результаты анализов, диагнозы, назначения, заключения - вся история здоровья начиная с рождения будет храниться в электронной системе и следовать за человеком. Врач в любом городе сможет открыть электронную карту, увидеть динамику и обеспечить преемственность лечения. Это решение одной из главных проблем, которая годами осложняла жизнь и пациентам, и докторам.

Запись к врачу: быстро и просто

Основными каналами связи с поликлиниками становятся портал "Госуслуги", региональные информационные системы (РИСЗ) и терминалы-инфоматы в холлах. Обращение через классическое окно или по телефону переходит в разряд резервных вариантов.

"Приоритет будет отдан автоматизированному планированию визитов. Если нужный специалист недоступен на выбранную дату, система самостоятельно помещает пользователя в электронную очередь ожидания, подбирает ближайшее потенциальное окно для приема и уведомляет о нем через личный кабинет на портале", - поясняет профессор Улумбекова.

Кроме того, умная программа поможет занять слоты, освободившиеся из-за отказа от приема.

Прикрепиться за два дня

Важное новшество - возможность дистанционно выбрать поликлинику или сменить участкового терапевта через "Госуслуги". Раньше нужно было идти в поликлинику, писать заявление. Теперь электронное заявление автоматически направляется в выбранное медучреждение, и в течение двух рабочих дней система обязана подтвердить прикрепление либо дать мотивированный отказ (например, если превышена предельная численность пациентов). Отказ можно обжаловать через региональный Минздрав или ту же платформу. Граждане больше не привязаны к месту прописки.

Справки и рецепты без очередей

Все больше документов - справок, сертификатов о прививках - можно получить дистанционно в электронном виде. Через "Госуслуги", система быстро выдает документ на основе данных из медкарты. То же касается и больничных - практика их электронного закрытия показала эффективность. Отдельная тема - электронные рецепты. В перспективе покупка рецептурных препаратов станет возможной только при наличии электронного рецепта. Это позволит жестко привязать отпуск лекарств к системе мониторинга и исключить продажу без назначения.

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Врач на экране

Внедряются онлайн-консультации "врач - пациент". Конечно, у хирурга, гинеколога или офтальмолога дистанционно лечиться не получится - тут важно пациента видеть "живьем".

Но в других случаях онлайн-встреча вполне возможна. В Москве, например, прием больных "на экране" уже ведут ревматологи и нефрологи.

Что дальше?

"Если говорить о ближайших перспективах, ключевые направления развития цифровизации будут связаны не столько с внедрением новых сервисов, сколько с интеграцией уже существующих решений: объединение данных из разных источников (ЕМИАС, стационары, лаборатории); развитие аналитики и поддержки принятия врачебных решений; персонализация маршрутов пациентов; внедрение проактивных моделей наблюдения (особенно для хронических заболеваний)", - сказала "РГ"-Неделе директор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково", профессор Марина Велданова.

В Минздраве ожидают, что очереди к специалистам сократятся с 7-14 дней до 3-5 дней в большинстве регионов, а число жалоб на невозможность дозвониться в регистратуру заметно уменьшится.

Практика

Еще одно важное организационное нововведение - разделение потоков пациентов. Пациентов будут распределять по двум трекам: плановому и экстренному. Ситуации, когда экстренный больной проходит в кабинет врача мимо очереди, планируется исключить.

Дневные и вечерние часы (обычно с 8:00 до 18:00) резервируются для плановой записи пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется наблюдение, коррекция терапии, выписка льготных рецептов.

Для острых состояний - болевой синдром, высокая температура - действует дежурный режим. В таких ситуациях человек может обратиться к врачу без предварительной записи, в порядке живой очереди. Дежурные врачи работают ежедневно, включая вечерние часы и выходные.

Важно: новый механизм не заменяет вызов скорой помощи. Скоропомощная бригада выезжает в острых случаях, когда есть угроза жизни.