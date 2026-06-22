Кто виноват в росте числа нелегальных косметологов

Процветание нелегальных пластических и косметологических услуг поддерживают прежде всего пациенты, которые стремятся сэкономить. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.

«Нелегальные услуги прежде всего поддерживают потребители, которые хотят сэкономить. Но при этом люди не обращают внимания, что зачастую приходят на консультацию к специалисту, который не имеет аккредитации. Либо это специалист смежной специальности, который не имеет права оказывать эту услугу. Люди также могут обращаться в клиники без лицензии. Потому что оформление лицензии и нахождение в штате специалиста с аккредитацией требует дорогого содержания штата. В таких клиниках услуги не могут стоить дешево. При этом такие клиники готовы дать рассрочку без начисления процентов. Здоровье бесценно. Не всегда можно исправить последствия некачественной процедуры. Проблема таких «серых» клиник должна решаться на государственном уровне. В свою очередь клиент всегда может запросить лицензию у клиники», - рассказал он.

Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами заявил в пресс-центре НСН, что переделка некачественной процедуры, которую пациенту сделали дешево и быстро, как правило, обходится ему в пять раз дороже.